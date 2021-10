Arisa e Vito Coppola, concorrenti Ballando con le stelle 2021/ “Attenti a quei due”

Arisa, concorrente di Ballando con le stelle 2021

Arisa è una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle 2021, al via sabato 16 ottobre in prima serata su Rai 1. La cantante è molto felice di affrontare questa nuova avventura, dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi dove l’anno scorso era uno dei giudici di canto. Alla vigilia dell’inizio del talent Arisa ha inviato un messaggio social a Maria De Filippi e ai suoi ex colleghi: “Mi mancherà tutto quanto… ma il mio mestiere è vivere la vita, voglio darmi la possibilità di essere ancora un’allieva, di imparare ciò che mi manca, di diventare migliore”. Sui suoi profili social dove conta milioni di followers, Arisa si è presentata con un nuovo look, capelli cortissimi blu e rossi. Al suo fianco c’è il suo maestro Vito Coppola: “Attenti a quei due”, è la didascalia al selfie scattato in sala prove.

Dietro le quinte del talent show ci sarà anche il suo ex fidanzato Andrea Di Carlo, manager di Morgan e Federico Fashion Style: “Arisa ha fatto una richiesta precisa agli autori, non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show. Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio”, ha rivelato l’ex fidanzato a Oggi.

Chi è Vito Coppola, insegnante di ballo di Arisa

Il ballerino Vito Coppola quest’anno esordisce a Ballando con le stelle e guiderà Arisa in questa nuova avventura. È nato a Eboli e ha 28 anni. Al suo attivo ha ben 11 vittorie nei campionati italiani nella categoria ballo latino-americano, sui social è seguito da 20 mila followers. Il suo fisico prestante non passa inosservato, sostituisce Raimondo Todaro che è passato alla concorrenza come giudice di Amici. È fidanzato con Valentina Sica laureata in biologia, con lei condivide una casa a Bologna in compagnia del cane Aaron.

La sua passione per la danza nasce da bambino quando vedeva la madre e il padre preparare le coreografie per le competizioni. Suo fratello minore è campione di balli caraibici, mentre i suoi zii gestiscono una scuola di danza dove lui ha mosso i primi passi sotto i loro sguardi vigili. In passato Coppola ha lavorato nel team di ballerini professionisti di Amici. Jessica Notaro, dopo l’esperienza come concorrente a “Ballando con le Stelle”, lo ha scelto come partner di pista per prendere lezioni e coltivare la sua passione per il ballo.

