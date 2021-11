Arisa e Vito Coppola: lui è tornato single/ L’ex Valentina: “Non ho le corna ma…”

Arisa e Vito Coppola sono sempre più vicini e protagonisti a Ballando con le Stelle 2021. Prima le provocazioni, poi il bacio, accomodate da alcune tenere dichiarazioni reciproche, infine l’ufficialità che fa sognare i fan della coppia. Infatti pare che il ballerino napoletano sia sul mercato e che abbia rotto definitivamente con Valentina Sica, la sua ex fidanzata.

“È stata una serata particolarmente travolgente, inaspettatamente magica. Ci stiamo godendo questo percorso ogni singolo giorno“, aveva scritto qualche giorno fa Vito Coppola dopo l’appassionante esibizione con Arisa a Ballando con le Stelle 2021, sulle note di Dirty Dancing, con cui entrambi hanno fatto sognare gli appassionati. I malpensanti credevano che l’insegnante fosse ancora impegnato con Valentina Sica, ma è stata quest’ultima a sciogliere ogni dubbio con un lungo intervento chiarificatore.

Arisa e Vito Coppola fanno sul serio?

Come dicevamo, sbirciando in rete è emerso il nome di una misteriosa ragazza, Valentina Sica, con cui Vito sarebbe stato fidanzato per alcuni anni. Molti internauti sospettavano che Vito volesse tenere il piede in due scarpe, ma nulla di tutto ciò si avvicinava alla verità, in quanto il ragazzo siciliano non è più fidanzato da tempo. E adesso, quindi, può dedicarsi davvero alla sua conoscenza con Arisa. La sua ex Valentina Sica ha presa una posizione chiara in questo senso, smentendo il presunto tradimento di Vito Coppola, con cui è finita da circa un anno, dopo 6 anni di fidanzamento.

“A questo punto mi sembra doveroso far chiarezza su una vicenda che ha inaspettatamente suscitato tanto interesse: la storia tra me e Vito Coppola – le parole della fashion blogger – Non avrei voluto farlo in quanto sono completamente estranea a tutto ciò che concerne il mondo dello spettacolo, ma nell’ultimo periodo sono state numerose le vessazioni ed insistenze da parte di testate giornalistiche e/o presunte tali. Io e Vito siamo stati insieme 6 anni, di cui 3 di convivenza, ma la nostra storia è terminata un anno fa, con esattezza nel Dicembre 2020”.



