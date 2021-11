Arisa e Vito Coppola sempre più vicini/ La Lucarelli stuzzica “te lo sei mangiato”

Arisa e Vito Coppola incantano a Ballando con le Stelle 2021. La cantante si riscopre sexy e con un’autostima maggiore rispetto alla sua prima puntata. Merito del suo insegnante Vito Coppola, a cui Arisa riserva alcune tenerezze che non passano inosservate al pubblico, né alla giurata Selvaggia Lucarelli che allude ad un flirt: “Te lo sei mangiato!”. “Ha fatto un vero e proprio miracolo con me”, risponde soddisfatta Arisa. “Il lavoro del suo insegnante è ottimo, ha portato innovazione a Ballando con le Stelle. E con Arisa è nata una artista. E’ sulla strada giusta per ballare, oltre ad essere una grande cantante”, aggiunge Carolyn Smith. “Sto così bene qui che ho chiesto a Milly di tenermi qui anche per l’anno prossimo”, dice tra il serio e il faceto Arisa. Che raccoglie altri complimenti. “Sei stata molto brava”, le parole di Zazzaroni. “Arisa sta facendo un percorso strepitoso. Sempre più bella, i suoi occhi ora brillano”. Sarà per merito di Vito Coppola?

Arisa e Vita Coppola, Ballando con le Stelle 2021: classe e talento

Arisa nella terza puntata si è distinta per classe e talento, ha presentato un paso doble ispirandosi al musical Chicago. Purtroppo per la cantante è stata una settimana piuttosto impegnativa. Un infortunio l’ha messa in serie difficoltà compromettendo la sua performance. Arisa si è messa a nudo, dichiarando di non riuscire a indossare maschere nella vita, però portare una maschera la fa sentire protetta. Ha dichiarato lo stesso pernsiero quando ha partecipato al Cantante Mascherato dove è riuscita a dare il meglio di sè, perché nessuno sapeva che sotto il costume si nascondeva lei. “Mascherarmi mi fa sentire protetta, mi fa mettere una linea tra quello che è il personaggio pubblico e quello che sono io a casa”, ha dichiarato. Il suo maestro di ballo ha detto che in questo viaggio a Ballando sta donando il cuore e tutta se stessa. Ancora è bloccata, non riesce a mettere in mostra tutte le sue capacità, ha paura di aprirsi, perché teme di venire in qualche modo ferita.

Arisa balla con Vito Coppola nel suo nuovo video

Alla domanda di un fan se dopo Ballando continuerà a ballare nei suoi concerti, la cantante ha risposto che il 3 novembre uscirà il suo nuovo singolo dal titolo – Altalene -, mentre il 5 novembre sarà disponibile in rete il video dove balla con Vito Coppola: “Non vedo l’ora che esca per farvi vedere come ce la siamo cavata”. Arisa si sente attratta dal suo maestro e non lo nasconde, su questo fatto ci ironizza molto. Dell’alchimia che esiste nella coppia se n’è accorto anche Selvaggia Lucarelli che li considera l’esatto opposto di Federico Lauri, loro hanno trovato la propria strada. Chi è convinto che la coppia erotica per eccellenza sia Andrea Iannone e Lucrezia Lando oppure Alvise Rigo e Tove Villför, si sbaglia perché in queste prime tre puntate è emerso che sono proprio Arisa e Vito a possedere un erotismo enigmatico. In questa coreografia la cantante ha ammesso di fare alcune mosse sensuali che lei nella vita non ha mai fatto e nemmeno si sarebbe mai immaginata di fare, perché non fa parte del suo carattere, in verità è una parte della sua personalità che la cantante tiene nascosta e grazie a Ballando sta uscendo fuori.

Arisa, l'infortunio al piede durante Ballando con le Stelle 2021

Purtroppo nel corso degli allenamenti ha avvertito un forte dolore al piede da non riuscire a proseguire con le prove. Da un controllo medico è emerso che la cantante ha una contusione con versamento e conseguente rigonfiamento del piede. Dopo le prime cure, la coppia ha sperato che il problema potesse rientrare, ma con il passare del tempo la situazione è peggiorata, tanto da impedire ad Arisa di appoggiare il piede a terra. Per l’artista è stato un duro colpo, fino all’ultimo ha temuto di non poter preparare la coreografia e nell’ipotesi peggiore di non riuscire a scendere in pista, con il timore di doversi ritirare dalla gara e non continuare la bella avventura che Ballando le sta regalando. Il suo paso doble non è stato malvagio ma nemmeno eccellente e la giuria nel dare il suo responso ne ha tenuto conto.

Per Carolyn non è stata la migliore performance, ma visto le problematiche incontrate con il piede è riuscita a fare miracoli, oltretutto le sue smorfie di dolore alla fine si sono rivelate adatte per questa coreografia. Nel complesso il giudizio è stato positivo e Arisa ha portato a casa 40 punti che l’hanno fatta balzare al 4° posto della classifica tecnica. Ha superato senza alcun problema lo step successivo e lunedì ha ripreso gli allenamenti con qualche difficoltà di troppo. Comunque la cantante in settimana ha fatto parlare di sè non per la sua esibizione ma per il suo vestito di scena che ha lasciato il dècollettè coperto solamente da un velo trasparente. Sulle curve del seno si è notata una scritta – Ddl Zan -, in questo modo la cantante ha voluto manifestare la sua posizione sul decreto che è stato affossato in Parlamento. Anche Fabio Canino è tornato sull’argomento: “Qui sono stati applauditi tutti, anche quando sbagliavano venivano applauditi”, riferendosi ai concorrenti di Ballando e poi ha aggiunto: “Non come in Senato, dove si applaude quando una legge per i diritti viene tagliata. Qui si applaude tutti per gioia”.



