Arisa e Vittorio Coppola fidanzati? / Parla l’ex Di Carlo “Gay morning moment…”

Arisa e Vittorio Coppola una coppia, dopo Ballando con le Stelle? Parla l’ex di lei

Dopo aver appassionato i telespettatori di Ballando con le stelle 2022, con il loro gioco di squadra avviata tra una coreografia e l’altra, all’insegna dei passi di danza seducenti e sguardi languidi tra loro, Arisa e Vittorio Coppola tornano al centro dell’attenzione mediatica per quella che sembra essere un’annunciata lovestory tra loro.

In una recente intervista concessa a Di più magazine, incalzato sull’evoluzione del rapporto che lo vincola alla cantante Arisa, il ballerino professionista di Ballando campano non ha nascosto di vivere ormai all’ordine dle giorno la complicità maturata con la cantante genovese, paragonandolo ad un amore: “La nostra è una forma d’amore, il nostro è un rapporto profondo”.

Ma non è tutto, perché a dispetto di chi crede che tra il ballerino e la cantante non possa esserci un amore a causa della differenza d’età intercorrente tra loro, nell’intervento a mezzo stampa il ballerino lascia poi intendere di non temere il tempo che passa, ritenendo l’età anagrafica solo un numero. Ma. C’è dell’altro. Tra i vari indizi che confermerebbero la lovestory tra Arisa e Vito, vi sarebbe un progetto di convivenza in corso tra i due, vociferato da Oggi magazine, oltre le ultime dichiarazioni che i diretti interessati hanno rilasciato sul loro rapporto a Domenica in. Incalzati sulla loro presunta liaison amorosa in corso dalla timoniera del programma Mara Venier, Arisa ha ironozzato con un sonoro “io sono fidanzata con lui e lui no” e il sex-simbol di Ballando le ha fatto eco: “Tra noi c’è tanto affetto”. Smentito quindi il rumor sulla liaison amorosa tra i due volti storici di Ballando e ritrovati colleghi a Il cantante mascherato 2022?

Al momento i diretti interessati si riservano della facoltà di non pronunciarsi nei minimi particolari sul loro rapporto e a rompere il silenzio sul caso è – tra gli altri nel web- ora anche Andrea Di Carlo, ultimo ex di Arisa, che tra le Instagram stories riporta un messaggio sibillino che aprirerebbe alle molteplici interpretazioni rispetto al rumor sulla presunta lovestory tra la cantante di Sincerità e il sex-symbol di Salerno.

Andrea Di Carlo rompe il silenzio su Arisa e Vittorio Coppola

Nel suo intervento rilasciato su Instagram, più discusso del momento, nel dettaglio Andrea Di Carlo sembrerebbe gettare ombre sulla coppia più chiacchierata del momento: “Gay morning moment. Sottotesto: Rosalba ‘mi sento fidanzata’. Eliana Michelazzo ‘mi sono sentita sposata’. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore, ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai Uno”. Un messaggio corredato dal tappeto musicale di Shallow, canzone del duo Lady Gaga e Bradley Cooper, che Arisa e Vittorio Coppola hanno proposto a Domenica in di recente.

Cosa vuole dirci Di Carlo con il suo post sibillino? Non si esclude che il curioso stato di Andrea Di Carlo possa volere alludere ad un coming-out sull’omosessualità mancato.











