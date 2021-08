Arisa fuori da Amici?/ “Flop anche l’accordo con Ballando con le stelle”

La nuova edizione di Amici sta per avere inizio. Quest’anno il talent condotto da Maria De Filippi ha inizio a settembre, con due mesi di anticipo rispetto al consueto. Questo vuol dire che il cast della nuova edizione è ormai pronto. Stando alle ultime indiscrezioni, questo cast non avrà però Arisa tra i suoi elementi. La cantante, che ha fatto parte della commissione di canto lo scorso anno, sembrava parte confermata anche per Amici 21 e, invece, non pare sia così.

Stando a quanto riporta Giuseppe Candela per Dagospia, Arisa non sarà ad Amici ma c’è anche di più. La cantante è stata contattata da Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le stelle, eppure, dopo un po’ di trattative, anche questo accordo pare essere alla fine saltato per motivi che, però, non vengono chiariti.

“Dopo la mancata riconferma di Arisa ad Amici di Maria De Filippi (a seguito di una trattativa complicata, con parecchi tira e molla) era pronto un altro colpo di scena: – scrive Candela, per poi continuare – ci sono stati contatti tra Arisa e Ballando con le stelle. Nonostante l’interesse tra le parti l’accordo con lo show di Milly Carlucci non è stato trovato…” La cantante, dunque, non è riuscita a trovare accordi con alcuna delle due parti: non la ritroveremo ad Amici, né a Ballando con le stelle e, stando a precedenti rivelazioni, anche fuori dal realiti Pekin Express. Si è infatti parlato di trattative in corso, saltate proprio per la partecipazione ad Amici.

