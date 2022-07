Arisa giudice di Ballando con le stelle 2022?/ La cantante pronta a sostituire…

Arisa a Ballando con le stelle 2022?

Concorrente e vincitrice dell’edizione 2021, Arisa potrebbe tornare a Ballando con le stelle per ricoprire il ruolo di giudice nell’edizione 2022 che partirà ad ottobre. In questo periodo, Milly Carlucci e la sua squadra sono a lavoro per preparare la nuova edizione dello show del sabato sera di Raiuno che potrebbe allungarsi e fare compagnia ai telespettatori per più settimane. Tra le varie novità della nuova edizione di Ballando con le stelle potrebbe esserci proprio la cantante che con Milly Carlucci ha lavorato anche nella scorsa edizione de Il cantante mascherato proprio come giudice.

L’arrivo di Arisa nella giuria di Ballando con le stelle potrebbe dare il via ad un clamoroso addio tra i giudici. Rosalba Pippa, questo il vero nome di Arisa, sarebbe in pole position per il ruolo di giudice di Ballando e ad un passo dall’addio potrebbe essere Selvaggia Lucarelli, presente nel programma dal 2016.

Ballando con le stelle 2022: tutte le novità

La presunta presenza di Arisa nella giuria di Ballando con le stelle 2022 resta, per il momento, un’indiscrezione non confermata. La nuova edizione del programma di Raiuno, tuttavia, riserverà davvero diverse sorprese al pubblico, a partire dal cast che dovrebbe essere davvero stellare. Il primo nome confermato è quello di Iva Zanicchi che ha già annunciata la sua presenza in qualità di concorrente. Circolano, inoltre, anche i nomi di Gabriel Garko e Nancy Brilli.

Inoltre, per la quota sportiva, i sogni di Milly Carlucci sarebbero, secondo alcune indiscrezioni di Tv Blog, i nuotatori Gregorio Paltrinieri e Dario Verani, ed il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi.

