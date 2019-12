ARISA/ “Il bagno, la stanza preferita di famiglia fin dal 1954”

La stanza preferita di Arisa? Il bagno. Lo rivela l’artista in un recente scatto condiviso sui social, dove si mostra con l’intera famiglia, tutta al femminile. Tre generazioni insieme in un piccolo locale, pronte a farsi il selfie di fine anno. “Il bagno, la stanza preferita di famiglia fin dal 1954”, scrive in inglese (clicca qui per guardare la foto di Arisa). Giornate intense fatte di ricordi, per la cantante, che durante il periodo natalizio è ritornata ad affacciarsi a quella finestra in cui ha coltivato sogni e speranze. Un cielo al tramonto, un po’ di neve per imbiancare il panorama e uno sguardo che punta verso l’orizzonte. All’interno delle mura, però, c’è l’occasione di concedersi un po’ di musica al fianco della nipotina Teresa/Terry, con un pigiamino bianco con motivi colorati e polsini rosa. “La mia casa sembra una nave dell’amore al tuo fianco”, scrive l’artista. E fra i tanti cuori che gli ammiratori le regalano, c’è anche qualche commento preoccupato di chi ha notato un certo cambiamento fisico in Arisa negli ultimi tempi. “Rosalba stai bene? Ti vedo molto sciupata“, scrive un fan. Altri invece si soffermano sui capelli, di nuovo corti, anzi cortissimi, come un tempo. L’artista ha dato le dovute spiegazioni in merito nei giorni scorsi. “Tutto ha un perchè”, come commenta un altro ammiratore.

Arisa a L’Anno che Verrà

Un po’ di pattinaggio, tanti momenti in famiglia: ecco il Natale di Arisa, che ora si avvia a passo spedito verso l’ultimo dell’anno. Il suo ì sarà uno dei volti che potremo ammirare sul piccolo schermo fin dalla prima serata di oggi, martedì 31 dicembre 2019, in occasione de L’Anno che Verrà, in onda su Rai 1. Un bel modo per iniziare i primi istanti del nuovo anno in compagnia della sua musica e non solo per i fan che continuano a seguirla e apprezzarla, ma anche per la stessa Arisa. L’artista infatti sarà in concerto già il prossimo 28 gennaio, grazie al tour che la porterà in giro per l’Italia e che in quell’occasione particolare la vedrà al Teatro Cristallo di Bolzano, in Alto Adige. Si tratta tra l’altro del primo live per inaugurare la seconda fase di Racconti di Musica, la rassegna che vedrà Arisa proporre una speciale versione acustica del suo repertorio. Nella sua agenda poi

è già previsto un appuntamento per il prossimo ottobre 2020, quando il 23 e il 24 Arisa vestirà i panni di madrina in occasione della sedicesima edizione di Premio Bianca d’Aponte di Aversa. Un contest tutto italiano, ricorda La provincia del Sulcis Iglesiente, e che in passato ha regalato lo stesso ruolo a Irene Grandi, Petra Magoni, Nada, Tosca, Fausta Vetere, Paola Turci e altre ancora.

