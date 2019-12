Arisa/ “Faccio cose senza pensare a dove mi porteranno” (Concerto in Vaticano)

Arisa sarà una delle protagoniste del concertone di fine anno che avrà luogo a Potenza. Il totonomi è già scattato in questi giorni, soprattutto perchè la maratona Anno che verrà è fra le ricorrenze più attese dai telespettatori. Quest’anno avremo modo di vedere la cantante lucana al fianco di Amadeus, come sempre alla guida dell’ultimo appuntamento di Capodanno. Prima di puntare tutto sulla fatidica mezzanotte, i fan potranno comunque assistere all’esibizione di Arisa al

Concerto di Natale in Vaticano, che verrà trasmesso nella prima serata di Canale 5 di oggi, martedì 24 dicembre 2019. L’artista ha già fatto un grande regalo a tutto il fandom che la segue da sempre, anche se le notizie in merito sono ancora piuttosto scarse. “È un periodo che faccio un sacco di cose senza pensare a dove mi porteranno. Vivo senza mire. Mi faccio [..] guidare dal caso e dalla bellezza, quindi… ho partecipato ad un progetto molto bello che non vedo l’ora di condividere con voi…”, scrive su Instagram annunciando presto nuovi sviluppi. Fra i commenti troviamo il cuoricino di Mara Venier, il “ti amo” di Michela Andreozzi, il “brava” di Nino D’Angelo e una frase particolare da parte di Ambra Angiolini: “Sei sempre parecchio interessante e questo ti rende parecchio speciale“. Clicca qui per leggere il post di Arisa e i commenti.

ARISA E I SUOI LOOK: DAL CASCHETTO ALLE EXTENSION

Uno degli argomenti più dibattuti su Arisa riguarda senza dubbio la sua capigliatura, o meglio la decisione della cantante di adottare un taglio di capelli cortissimo. Grazie alla recente ospitata di Detto Fatto, la lucana ci svela qualche retroscena su questa decisione, che ci riporta indietro fino agli albori della sua carriera. La ricordiamo ancora con frangetta e caschetto nero, un look che negli anni ha cambiato diverse volte. Dopo un biondissimo e delle extension per allungare la chioma, Arisa ha svelato che dietro la sua scelta c’è un disturbo che la spinge a strapparsi i capelli, la tricotillomania. “È una voglia di non avere capelli in testa quindi me li raso. Perché così sto più comoda, anche quando fa caldo. Poi quando vado al ristorante non puzzano“, ha aggiunto inoltre nel salotto di Bianca Guaccero. Arisa vorrebbe farli ricrescere e il merito va anche al parrucchiere di fiducia che l’ha convinta. “Me l’ha fatto giurare con la minaccia di non farmi più la tinta e considerato che ho tanti capelli bianchi, è meglio non sgarrare”, ha aggiunto. Intanto i fan attendono di vederla anche al Teatro Cristallo il prossimo 28 gennaio 2020, quando Arisa raggiungerà Bolzano per inaugurare la rassegna Racconti di Musica.

