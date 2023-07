Arisa, il misterioso messaggio social: “Ho fatto un casino, sono disperata”/ Cos’è successo alla cantante?

Arisa, messaggio enigmatico sui social: “Ho fatto un casino, sono disperata“

I Vip di casa nostra spesso incuriosiscono ed insospettiscono i fan con video, post e frasi sibilline, enigmatiche, di difficile interpretazione. Forse per catturare la curiosità dei propri followers, forse per esprimersi con frasi poco chiare e di dubbia comprensione, sta di fatto che è anche in questo modo che si alimenta l’attenzione attorno ad un personaggio pubblico. Nelle ultime ore, in particolare, è stata Arisa protagonista di un messaggio piuttosto enigmatico, che ha sollevato dubbi e curiosità tra i suoi followers.

Arisa/ Dallo scontro con gli haters al nuovo look che divide i social. Il futuro ad Amici...

La cantante ha infatti condiviso, nelle stories del suo seguitissimo profilo Instagram, un video che dura diversi secondi e che la ritrae in primo piano, come se fosse impegnata a scattarsi un selfie. Ancor più emblematica la scritta a corredo del video: “Ho fatto un casino, sono disperata“. E, in aggiunta, un altro messaggio in codice che i fan hanno seriamente faticato ad interpretare: “Nascondo“.

Arisa/ 'Non vado via', brano dedicato a Vito Coppola? "Parla della voglia di non buttare la spugna quando..."

Arisa, fan insospettiti: cos’è successo alla cantante?

A quale casino ha voluto fare riferimento Arisa? Qual è il motivo della disperazione della cantante? E, soprattutto, cosa vorrebbe nascondere? Il messaggio via social dell’artista ha insospettito i suoi fan, che si sono chiesti numerosi a cosa stesse alludendo la loro beniamina. Non vi sono sufficienti indizi per ricostruire cosa possa esserle capitato, dal momento che anche il video in sé non fornisce ulteriori dettagli, se non un primo piano di lei, ferma immobile, mentre si trova in strada.

Intanto Arisa è stata una delle voci protagoniste della puntata di Tim Summer Hits 2023 andata in onda ieri sera, in prima serata su Rai2. Il grande appuntamento estivo con la musica dal vivo ha visto nel cast anche la popolare cantante ed ex prof di Amici.

Arisa/ Torna in tv dopo la polemica "Meloni-LGBTQIA+": "mi sono sentita piccola e in difficoltà"













© RIPRODUZIONE RISERVATA