Arisa, il ritorno ad Amici scatena la polemica/ Ecco chi la difende

Può dirsi una dei professori più divisivi che la storia di Amici di Maria De Filippi ricordi, e in questi giorni fa parlare di sé in particolare per il suo preannunciato ritorno nel cast del talent, per l’edizione Amici 22 , che con ogni probabilità partirà a settembre 2022 su Canale 5. Si tratta della cantante Arisa, che insieme a Emanuel Lo sono ora indicati dai beninformati del gossip come i sostituti nel cast di Amici 22, al posto di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, le quali sono invece annunciate come le insegnanti uscenti dal talent prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Ma qualcuno, tra i telespettatori fedeli dello show sui talenti nel canto e nel ballo, non vedrebbe di buon occhio il preannunciato rientro di Arisa nel talent di Canale 5. Una telespettatrice, in particolare ha contestato il preannunciato ritorno tv di Arisa ad Amici, tra le pagine della rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone, su Nuovo tv, definendo la cantante “una prezzemolina della tv”, dal momento che l’esperta di canto è reduce dall’ingaggio nel cast di Ballando con le stelle come concorrente, un ruolo che l’ha allontanata dall’ultima edizione di Amici, Amici 22. Ma a quanto pare Maria De Filippi e il resto della produzione Mediaset farebbero carte false per riavere ad Amici, la cantante di Sincerità.

Ecco chi difende Arisa dalla polemica mediatica

A difendere la posizione di Arisa, rispetto alla re-entry prevista al talent di Canale 5, ci pensa intanto sulla nota rivista proprio l’ex Grande fratello vip, Alessandro Cecchi Paone, che così replica alla detrattrice di Arisa: “C’è un mercato aperto in televisione, dove per i professionisti c’è piena libertà di movimento”.

Che Arisa possa ribattere alla polemica che ora la coinvolge sulla testata di cronaca rosa diretta da Riccardo Signoretti? Al talent di Maria De Filippi, per Amici 22, è inoltre previsto il ritorno di Mattia Zenzola, che dopo l’infortunio subito ad Amici 21 è automaticamente riammesso nella scuola come concorrente latinista e allievo di Raimondo Todaro.

