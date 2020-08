Arisa, la foto in bikini sconvolge i fan/ “Orrenda, ti si vede tutto. Hai esagerato!”

“Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea”. Questa la didascalia, ironica e simpatica, che accompagna lo scatto pubblicato da Arisa che su Instagram sta facendo particolarmente discutere. La cantante è in costume, seduta, e inquadra soltanto seno, pancia e slip. Un modo per sdrammatizzare le sue forme, per dimostrare, ancora una volta, che ogni donna è bella così com’è. Non è la prima volta, d’altronde, che Arisa si mostra in costume, senza il timore degli stereotipi ai quali Instagram ci ha abituati; eppure questa volta la cantante ha ricevuto reazioni alquanto forti e non poche critiche. Lo scatto è stato infatti definito “senza senso” oltre che “eccessivo” per l’inquadratura piuttosto intima.

Arisa, tra critiche e apprezzamenti: la reazione della cantante

“Il senso di questa foto dove ti si vede la patata e le tette?!?!”, ha polemizzato una follower di Arisa, seguita poi da molti altri. “Una foto più orrenda non potevi farla”, si legge ancora sotto al post in questione, e “Un po’ too much per Instagram, no?” Insomma, non tutti hanno apprezzato l’ironia di Arisa che ha comunque preferito non replicare alle critiche. C’è però da dire che non sono mancati complimenti per la cantante. In molti hanno trovato anche questo scatto “Bellissimo”, oltre che “Diverso dalla massa”. Arisa è infatti apprezzata dai fan, oltre che per la sua voce, per l’essere schietta e sincera, anche nel mostrarsi senza filtri o ritocchi vari. Insomma: vera fino in fondo.





