Arisa lascia Amici 22/ Il post sembra un addio: “Ci sono cose che quando finiscono..”

Arisa e il possibile addio ad Amici: il gesto social

Arisa è entrata ad Amici come insegnate circa due anni fa, per poi avere un anno di pausa a causa della partecipazione a Ballando con le Stelle. Quest’anno, però, potrebbe essere l’ultimo per la cantante che secondo l’indiscrezione di TvBlog lascerebbe il talent show per dedicarsi al suo mestiere. Insieme a lei, anche Raimondo Todaro abbandonerebbe il programma.

“Ci risulta che due insegnanti dovrebbero lasciare il talent. Il primo è Todaro che pare proprio non verrà riconfermato per la prossima edizione. L’anno prossimo però potrebbe non tornare anche una professoressa, Arisa, ma qui non si parla di rottura. Sembra che l’artista voglia concentrarsi sulla sua professione e magari tentare di tornare al Festival di Sanremo” si legge sul portale. In effetti, Raimondo Todaro ha pubblicato un messaggio social che alluderebbe ad un addio ad Amici citando anche la cantante.

Arisa e il messaggio che profuma di addio ad Amici

A confermare le ipotesi del web sull’addio al programma di Arisa, si aggiunge anche un post sui social della stessa cantante che sembra proprio un saluto definitivo ad Amici. Lo stesso gesto di Raimondo Todaro, e i fan cominciano a sospettare che la cantante non tornerà.

“Ci sono cose che quando finiscono è un peccato. Persone che quando non le rivedrai ti mancheranno. E nuova vita che chi lo sa (?). Tanto amore ho ricevuto, tanto amore ho dato, tanto amore devo ancora dare, e ne voglio ancora, senza perdere nessuno. Grazie.” Queste le parole di Arisa che non lasciano indifferenti i fan del programma, d’altronde sembrano proprio parole di commiato quelle usate dalla cantante. Al momento non ci sono conferma ufficiali, ma presto potrebbero dare conferma i diretti interessati.

