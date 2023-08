Arisa lascia di nuovo Amici e approda a The Voice Kids/ “Prenderà il posto dei Ricchi e Poveri ma…”

Arisa lascia Amici per la seconda volta: sarà nel cast di The Voice kids

Non sembrano esserci più dubbi sul futuro di Arisa ad Amici. Stando alle ultime indiscrezioni, pare certo che la cantante non tornerà alla cattedra dei professori del talent di Canale 5. Il suo futuro è infatti in Rai: la cantante approderà infatti a The Voice Kids, il format rai che ha esordito lo scorso anno con grande successo sotto la conduzione di Antonella Clerici. Arisa farà parte della giuria e prenderà il posto di uno dei coach dello scorso anno.

A lanciare la notizia è Alberto Dandolo all’interno del settimanale Oggi, scrivendo: “Ci Risiamo! Arisa, per la seconda volta nell’arco di tre anni, lascia il fortunato talent Amici”. Il giornalista ha dunque confermato che Antonella Clerici è riuscita a ‘scippare’ la cantante alla collega Maria De Filippi per inserirla nel cast del suo format.

“Arisa prende il posto dei Ricchi e Poveri a The Voice kids”

L’indiscrezione però non si ferma qui e anzi svela che Arisa, a The Voice Kids, prenderà il posto dei Ricchi e Poveri. Dandolo ha però fatto sapere che: “Lo storico gruppo musicale continuerà a far parte del cast di The Voice”. Questo perché “Il gruppo farà parte della versione classica del programma che si prevede vada in onda nel 2024, subito dopo Sanremo” ha spiegato ancora il noto giornalista, sottolineando che i fan di Angela e Angelo possono dormire sonni tranquilli, “quelli di Arisa un po’ meno”. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale della cantante e dello show Rai dedicato ai piccoli talenti.

