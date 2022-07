Arisa malattia: cos’è la Tricotillomania?/ Costretta a rasare i capelli, l’esperto “Come fa ad averli lunghi”

Arisa soffre di Tricotillomania: cos’è?

Nelle ultime ore Arisa ha sfoggiato sui social un nuovo look. La celebre cantare mostra un taglio tutto nuovo, con capelli lunghissimi e treccine. È però ormai cosa nota che queste fluenti chiome mostrare da Arisa sono delle extension grazie alle quali può sbizzarrirsi con look sempre diversi e che la cantante in realtà porta i capelli molto corti, è anzi costretta a rasarli a causa di una malattia: la Tricotillomania.

La Tricotillomania è un comportamento compulsivo che porta chi ne è affetto a strapparsi peli e capelli dal corpo. Questo disturbo porta spesso a calvizie oltre ad aumentare i livelli di stress del soggetto, minandone le relazioni interpersonali. Problematica della quale Arisa ha già parlato qualche tempo fa, spiegando il perché dei capelli sempre cortissimi.

Arisa e la Tricotillomania: le parole dell’esperto sui cambi look della cantante

Per i suoi cambi di look Arisa si è affidata ad un professionista, Norino, titolare di due saloni di bellezza ed esperto nella gestione di problematiche delicate riguardanti il cuoio capelluto. Proprio Norino ha parlato del problema di Arisa e di come la cantante riesce ad avere look sempre diversi ed estremamente naturali.

“Nel caso di Arisa – spiega l’esperto Norino, come riportato da 361Magazine – è stato applicato un doppio sistema adatto per il cambio look. Quando si hanno i capelli corti e si vuole passare ad un lungo in modalità invisibile si complicano la cose e questo è un lavoro solo per maestri di finezze.” Ha quindi spiegato che: “Solitamente, per fare un extension i capelli devo essere lunghi almeno 12-15 cm e se sono mossi molto di più. Ecco che allora entra in gioco una combinazione di sistemi d’applicazione presi in prestito dal mondo Alopecia Femminile. Anche in passato Arisa non ha fatto segreto di soffrire di Tricotillomania e il nostro servizio risolve anche questi tipi di problematiche. Nella parte nella nuca e laterale di Arisa è stato applicato un sistema in dermo-benda facente parte del mondo dei tape-in – volgarmente chiamate bio-adesive – mentre nella parte alta o della sommità è stato applicato un infoltitore con capelli lunghi 40 cm , che rende tutto invisibile. “

