Arisa nuda “Sono donna e uomo. Non c’è nulla di sbagliato”/ Confessione choc

Arisa: “Sono ogni donna, ma sono anche un uomo”

A fine di novembre Arisa ha pubblicato il suo settimo album in studio “Ero romantica”. Il disco racchiude ogni personalità e sfaccettatura della cantante: “Il titolo ‘Ero romantica’ parte dall’idea di descrivere un essere umano in tutte le sue sfaccettature. In questo disco c’è ogni parte di me, c’è la parte erotica e c’è quella romantica. Laddove il romanticismo è anche sentimento di giustizia e una sorta di saggezza”, ha detto Arisa presentando il disco in conferenza stampa. Il disco gioca sul concetto di dualità, concetto che l’artista interpreta anche sui social. Nelle ultime ore Arisa ha pubblicato su Instagram un reel in cui si mostra senza veli: il seno censurato dai pixel e le mani coprono le parti intime. “I’m every woman, but I’m a man, too. And there’s nothing wrong with me”, ha scritto Arisa. “Sono ogni donna, ma sono anche un uomo. E non c’è niente di sbagliato in me”.

La rinascita di Arisa

Per Arisa accettare la sua unicità è stata una vera e propria rinascita, che ha cosi spiegato nelle sue storia di Instagram: “Sono tutte le donne: perché ogni donna nasconde l’Universo dentro di sé e tutti ne siamo parte. Bella, brutta, intelligente e a volte anche stupida e superficiale. Sono la tua pu*ana, sono la sante che ti perdona, la scema che fa finta di capire. Quella che ti sbatte fuori di casa quando ne ha abbastanza”. Non solo donna, ma anche uomo: “Perché una donna sola in una società ancora tanto retrograda o maschilista deve imparare a esserlo. Deve essere forte e rude, capace di combattere il più becero machismo e l’incomprensione da parte di alcune altre di Noi, senza mai perdere la propria femminilità, continuando ad amare. E non trovo nulla di sbagliato in questo”. La cantante conclude dicendo di essere il risultato del suo vissuto, “anche quello che ho vissuto con te”. Nel post ha taggato il profilo ufficiale della comunità LGBTQ+, quest’anno l’artista ha aperto il Pride di Padova

