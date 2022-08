Arisa nuda su Instagram: “Non c’è nulla di sbagliato in me”/ Il web attacca: “Foto troppo ritoccata”

Arisa nuda su Instagram: “Sono donna e sono uomo”

“Sono ogni donna ma sono anche un uomo. Non c’è nulla di sbagliato in me” scrive Arisa su Instagram accanto ad una foto che ha subito scatenato decine di commenti. Nello scatto la cantante è nuda, coperta solo nelle parti intime, e mostra un fisico mozzafiato. La cantante, attraverso il suo ultimo album Ero Romantica, ha voluto celebrare la sua femminilità e la sua sessualità, sottolineando la voglia di sentirsi bella e bene con se stessa, accettandosi così com’è.

Eppure è proprio l’ultima foto postata su Instagram, altro scatto pubblicitario dell’album, a sollevare critiche contrastanti con l’idea da lei lanciata in questo lavoro. Secondo molti utenti, Arisa avrebbe infatti fatto un uso eccessivo di Photoshop per rendere il suo fisico perfetto, senza alcuna sbavatura.

Arisa, la foto nuda scatena le critiche su Instagram

Una scelta che ha quindi sollevato le critiche di molti secondo i quali lo scatto postato è in totale contrapposizione al messaggio che Arisa vuole lanciare. Ecco alcuni dei commenti che si leggono sotto il post in questione: “Bella ma forse un po’ troppo ritoccata”; “Non capisco arisa dove vuole arrivare…mah”; e ancora c’è chi fa un’analisi più dettagliata e scrive: “lo scatto sarebbe stato molto più figo se ti fossi mostrata come sei realmente. Ma davvero abbiamo ancora bisogno di foto ultraritoccate che mostrano qualcosa che non esiste?!” C’è chi infatti sottolinea che avrebbe apprezzato che Arisa si mostrasse senza filtri o ritocchi, nella sua bellezza più naturale possibile. Al momento la cantante ha deciso di non replicare a queste critiche.

