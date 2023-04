Arisa è incita?/ Pancia gonfia su Instagram guardando Amici: “A mio figlio piace…”

Arisa ha condiviso su Instagram uno scatto nelle sue Stories, con i suoi followers, mentre guarda la puntata serale di Amici al computer, sotto le coperte. La cantante ha scritto una frase che ha lasciato il dubbio nei fan più curiosi: “A mio figlio piace Arisa” con un cuore blu e un leoncino accanto.

La frase della maestra di Amici è riferita alla sfida che ogni sabato vede gareggiare tutti i prof e, proprio in quel momento, Arisa guardava il momento in cui si è esibita. Nella story si vede il ventre scoperto di Arisa che appare un po’ rigonfio.

Arisa è incinta?

Nella puntata di Amici, andata in onda, sabato 22 aprile 2023, Arisa ha cantato e ballato con il suo partner nel talent show, Raimondo Todaro. Ma durante la puntata non è emerso nulla. Tutto, quindi, potrebbe far pensare ad uno scherzo della cantante a cui piace spesso giocare col suo corpo. L’ha mostrato più volte nei look, negli outfit e negli scatti d’autore, soprattutto dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle. I fan, però, non sarebbe dispiaciuti se la notizia di una inattesa gravidanza fosse vera. Ci si domanda quale sia la verità.

Ospite di recente a Verissimo, parlando delle sue performance del sabato sera ad Amici dove balla e canta con Raimondo Todaro, Arisa si è lasciata andare a una divertente confessione: “Però sai in quei giorni li che cosa vuoi cavare“. Credendo di sviare l’argomento la conduttrice, Silvia Toffanin ha risposto “Come in quei giorni li?”. “No, è che noi non proviamo tantissimo“, ha risposto la cantante. E poi, tornando al collega: “Ci sono volte in cui lui si potrebbe arrabbiare per certi comportamenti miei. Però lui è serafico, mi tollera bene“.

L’outfit di Aria nella puntata del 22 aprile di Amici

Dopo i look originali e vistosi del passato, Arisa ha scelto uno stile minimal e, nella puntata di sabato 22 aprile di Amici di Maria De Filippi, è apparsa con un abito tunica dalle linee essenziali, senza decori, scollature o spacchi. La cantante aveva, precedentemente indossato, un mini dress giallo limone di Alexandre Vauthier, dalla gonna aderente e con maniche morbide, abbinato a lunghi guanti viola, mentre ancor prima Arisa aveva puntato su abito scintillante di paillettes blu elettrico, firmato dallo stesso designer, con gonna asimmetrica e silhouette aderente. Ora la maestra del talent show la si può ritrovare in versione minimal con abito aderente total black.

Il modello a giro collo firmato Balenciaga, che costa 2500 euro, ha maniche lunghe, un corpetto aderente e una gonna slim sui fianchi e più ampia sulla base a mini strascico. Quindi è tornato il total black ma sono spariti spacchi e scollatura. Arisa ha completato il suo outfit illuminano il girocollo con una collana dorata corta e con un paio di originalissimi orecchini dorati, ancora firmati Balenciaga, con logo della Maison e scarpa décolleté pendente dalla punta stretta e dal tacco alto.











