Arisa, “Potevi fare di più”/ Il testo scritto da Gigi D’Alessio conquistare Sanremo 2021

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2021 Arisa si è esibita con la canzone “Potevi fare di più”, scritta per lei da Gigi D’Alessio. La cantante si è presentata sul palco con un completo pantaloni rosso acceso e con una rosa in mano. Il brano, carico di nostalgia, parla di un amore finito: la donna, ormai invisibile agli occhi del partner, cerca in qualche modo di recuperare il rapporto, fino a quando è costretta ad arrendersi all’evidenza andando avanti con la sua vita. Al termine della prima serata, dopo le esibizioni dei 13 big in gara, Arisa si è classificata sesta, scendendo fino all’undicesima posizione dopo le esibizioni dei tutti i big in gara, nella seconda serata. Nelle ultime ore è anche stato pubblicato su YouTube il video ufficiale di “Potevi fare di più”, “un viaggio tra New York, Roma e il mio passato”, ha spiegato Arisa sui social.

Arisa: nella top ten della classifica provvisoria di Sanremo 2021

Giovedì 4 marzo è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2021 in cui è stata protagonista la musica d’autore. Arisa ha interpretato il bellissimo e difficilissimo brano del compianto Pino Daniele, “Quando”, in coppia col giovane Michele Bravi, due timbri e vocalità diverse che hanno trovato un’inedita armonia.

Nella classifica di Sanremo 2021 della serata, ottenuta con il voto degli orchestrali di Sanremo, i due cantanti si sono classificati quinti. Un ottimo risultato per la veterana del Festival che vede il suo nome al quinto posto della top ten della classifica generale dopo le prime tre serate della kermesse canora. Secondo i bookmakers, la vittoria di Arisa è data a 12.00 (Snai e PlanetWin), mentre Eurobet la mette a quota 11.00. Questa sera, venerdì 5 febbraio, sarà la giuria della Sala Stampa a valutare i cantanti in gara.



