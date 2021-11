Arisa/ “Rapporto difficile con mamma e papà. Lui non voleva mi fidanzassi perché…”

Arisa continua a stupire i giudici di Ballando con le Stelle 2021 e punta, insieme al suo insegnante Vito Coppola, alla finale del programma di Milly Carlucci. La strada da percorrere è ancora lunga, ma la cantante e aspirante ballerina è una che non si tira indietro. Nel corso della sua vita ha dovuto fare i conti con parecchi ostacoli e difficoltà, come il difficile rapporto instaurato coi suoi genitori.

“Quando ero piccola non volevo fare la cantante, volevo l’amore”, racconta Arisa in una breve clip del programma. “Il rapporto con mia madre e mio padre è sempre stato difficile, ma io metterei alla prova qualsiasi genitore con una figlia come me”. La sua infanzia non è stata lineare, almeno non quanto avrebbe voluto. Difficile instaurare rapporti significativi con altre persone, a causa di una mentalità ristretta dei genitori.

“Noi in Basilicata non eravamo come le ragazzine di Milano. Mio padre, se mettevo una gonna, mi faceva cambiare oppure potevo uscire una volta ogni due settimane per non prendere confidenza con le persone o per non instaurare una relazione continuativa con qualcuno. Lui temeva che potessi fidanzarmi”, ha raccontato Arisa. La showgirl dice di aver vissuto una vita travagliata e di aver dovuto rinunciare a tante cose, soprattutto nella sua età più giovane: “Gli altri ragazzi avevano un feeling e qualcosa da condividere, ma io non potevo fare lo stesso”.

Adesso per la cantante si aprono nuovi scenari, con l’avventura a Ballando che le sta regalando grandi soddisfazioni: “Se mi trovo in una contesto sto bene, ma quando non so cosa fare la mia mancanza entra dentro e mi gonfia. Così non sono felice, comincio ad essere molo triste. Alla base vorrei essere sincera e donarmi davvero. E’ bello condividere qualcosa, non essere soli in una battaglia”.



