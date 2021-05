Arisa rivelazione choc sull’ex fidanzato Andrea di Carlo/ “Stava con un uomo prima di me”

Arisa bocciata ad Amici ma promossa al Festival di Sanremo

Arisa è tra i primi ospiti della nuova stagione di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani in onda su Rai2. La cantante, oggi anche professoressa di canto ad Amici di Maria De Filippi, si racconta a cuore aperto: dal lavoro alla vita privata. Un anno davvero speciale per Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, che dopo tantissimi anni si ritrova seduta dietro la scrivania di Amici, quel talent a cui ha cercato più volte di partecipare. “Partivamo alle 5 dalla Basilicata, venivamo a Roma, facevamo la fila. Credo molto nel destino e nelle buone energie, se una cosa ti aspetta, ti arriva” – ha raccontato la cantante de “La notte” a Verissimo.

Ad Amici è stata sempre “bocciata”, ma la grande occasione è arrivata nel 2009 quando viene scelta per partecipare al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte trionfando con “Sincerità”. “Anche se a volte mi chiedo cosa sarebbe successo se Paolo Bonolis non avesse creduto in me in quel Sanremo. Giusto un pazzo come lui poteva credere in una come me” ha raccontato l’artista predestinata a fare musica come ha raccontato “la musica mi ha sempre inseguito, canto da quando avevo tre anni e mezzo. Ma avrei fatto l’estetista o la parrucchiera, qualcosa mi sarei inventata se non ci fosse stato Bonolis”.

Arisa e la rivelazione sull’ex fidanzato Andrea di Carlo…

Oltre ad essere una delle voci più belle della musica italiana, Arisa è anche tra i personaggi più seguiti sui social e dal gossip. Recentemente ha fatto tanto notizia la sua relazione con il manager Andrea di Carlo con cui si sarebbe dovuta sposare. Qualcosa però è andato storto visto che la coppia si è lasciata, con tanto di post pubblicato dall’ex sui social, fino al ricongiungimento. La coppia però sembrerebbe essere ancora in crisi e forse i due si sono nuovamente detti addio, anche se non c’è alcuna conferma ufficiale.

Una cosa è certa, la cantante intervista da Diva e Donna si è sbottonata sul rapporto con il suo compagno rivelando: “quando l’ho conosciuto si era appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole. Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura”. L’artista ha poi aggiunto: “quando parliamo di sessualità siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento che fai? Ti tiri indietro?”. Nessun dubbio però dalla parte della prof di Amici che sul suo compagno ha precisato: “lui è una persona molto libera e l’amore, quando arriva, lo senti e ti leva tutte le paure. E se una persona ti ama, te ne accorgi”.



