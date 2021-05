Arisa/ Mancato matrimonio e rivelazioni hot: “L’amore non ha sesso”

L’ultima volta che l’abbiamo vista ospite a Domenica In, Arisa era un fiume di lacrime. La cantante si è lasciata andare parlando della sua vita mentre le lacrime le hanno rigato il viso dando vita ad una serie di pettegolezzi che hanno fatto subito impazzire il gossip fino a che lei stessa non ha rivelato che erano solo frutto delle sue mestruazioni. Da lì a poco è scoppiata la bomba ovvero l’addio tra lei e Andrea di Carlo, suo attuale fidanzato sembra, per via del matrimonio dal quale lei continua a scappare. E oggi? Arisa risulta tra gli ospiti di Domenica In e a quel punto potrebbe davvero tornare a parlare di sentimenti visto che la scorsa Pasqua è stata insieme proprio al suo fidanzato, o forse ex, ritorno di fiamma quindi per loro oppure no? Siamo sicuri che Mara Venier non si lascerà scappare l’occasione di chiederle qualcosa di più sulla sua vita privata.

Andrea di Carlo, fidanzato Arisa/ Dopo la crisi, il sereno: "Aveva un fidanzato"

Arisa, Domenica In, dal mancato matrimonio con Andrea di Carlo alle sue rivelazioni hot

Nei giorni scorsi Arisa si è raccontata in una lunga intervista a Io Donna parlando di questo inizio di anno scoppiettante e non solo per il suo successo come giudice di Amici 2021 ma anche per quello che è successo a Sanremo. Il suo brano vola alto mentre la vita privata vola alto e proprio in materia di amore, lei non si tira indietro e ammette che “l’amore non ha sesso” e che la vita va vissuta al massimo perché è una sola ed è anche breve. Poi ammette di aver detto sì ad uomini che le davano poco perché la amavano poco ma lo stesso non può dire di Andrea che la ‘cura’ in tutto e per tutto e poi conclude: “La libertà è il mio progetto di vita. Io voglio lavorare tanto e stare bene col mio. Se il mio uomo mi ama e mi lascia libera di fare la mia musica, senza chiamare troppo, senza essere geloso, sono soddisfatta perché mi regala le ali con cui posso volare. Volare è la cosa più bella ce c’è e vuoi sempre tornare a casa”.

LEGGI ANCHE:

Lorenzo Biagiarelli, compagno Selvaggia Lucarelli/ "Un meraviglioso ragazzo.."Giuseppe Cruciani, ex Selvaggia Lucarelli/ "Di lei non parlo a differenza sua.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA