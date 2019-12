Arisa/ Sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2020? (La porta dei sogni)

Arisa sarà ospite de La Porta dei Sogni, nuovo programma in prima serata su Rai Uno condotto dalla zia della televisione Mara Venier. L’artista potrebbe diventare presto uno dei nomi ufficiali per Sanremo 2020, tanto che la possibilità che si presenti all’Ariston con una nuova canzone è fra gli eventi più probabili agli occhi degli scommettitori. Dopo tutto l’anno scorso la cantante ha partecipato con il suo singolo Mi sento bene, riuscendo a conquistare l’ottavo posto e anticipando il successivo disco Una Nuova Rosalba in Città. “C’è stata Arisa poco fa, vero? Perché ci siamo incontrati nei corridoi, dietro le quinte. Mi ha scambiato per Biagio Izzo”, ha detto invece di recente Vincenzo Salemme a Una storia da cantare, svelando un retroscena del dietro le quinte con la nota artista. “Me ne sono accorto perchè mi dice: ‘Voi napoletani siete bravissimi, ne parlavo con le parrucchiere prima. Dicevo: Biagio è proprio bravo'”. Una piccola parentesi che rende ancora più interessante la figura di Arisa agli occhi dei fan, proprio per il suo essere genuino. Non è un caso infatti se il suo nome spunta per il Capodanno che quest’anno si terrà a Palermo, per una serata ricca di ospiti che vanta fra gli altri anche Enrico Ruggeri, Dolcenera, Le Vibrazioni e Iva Zanicchi.

Arisa: un anno di alti e bassi

È stato un anno di alti e bassi per Arisa, ospite a La porta dei sogni, che si prepara a chiudere una parentesi più che altalenante della sua vita e carriera. Dal punto di vista musicale nulla da dire: il successo del suo Una Nuova Rosalba in Città, sia singolo che disco, è ormai assodato. Il 2019 però ha visto anche la madre Assunta Santarsiero sotto accusa per presunta truffa ai danni dell’Inps, a causa di una finta invalidità che le avrebbe permesso di riscuotere circa 24 mila euro di sussidi. Una notizia diffusa nei mesi scorsi da Mattino Cinque e subito rimbazalta sulle pagine delle testate nazionali. Nessun commento in merito da parte della cantante, che invece al Giffoni Film Festival ha rivelato i suoi sogni: “Quando ero bambina mi sono promessa di essere sempre me stessa, protagonista della mia vita. E così faccio: se non mi sento a posto, cambio”, ha confessato a Sky TgCom24, aggiungendo anche che le piacerebbe ritornare al cinema, interpretare una cantante.

