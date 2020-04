Aristide e il papiro erotico egizio/ “Dal trenino all’uso dei vibratori di legno”

A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2020, l’egittologo Aristide, soprannominato in maniera ironica dai suoi coinquilini “Mummy” (la mummia), ha regalato una delle sue numerose perle di saggezza. Mentre si trovava in giardino in compagnia dei colleghi d’avventura, leggasi Sossio Aruta, Paolo Ciavarro ed Antonella Elia, ha deciso di spiegare loro un vecchio papiro erotico risalente al tempo degli antichi egizi. “Sul papiro sono rappresentati gli egizi in fila indiana. Facevano una sorta di trenino…”, racconta il buon Aristide, che poi aggiunge un dettaglio decisamente piccante: “Nell’antichità si utilizzavano i vibratori di legno”. Antonella Elia, capendo che Aristide non fosse poi così a suo agio nel parlare di questi argomenti, ha incalzato l’egittologo sulla questione del trenino, domandandogli: “Però io non ho capito questa cosa del trenino, cosa significa? Mi fai vedere una posizione?”.

ARISTIDE E IL PAPIRO EROTICO EGIZIO: UN PERSONAGGIO MAI SOPRA LE RIGHE MA CHE SI è SAPUTO DISTINGUERE

Niente da fare, Aristide non ha voluto replicare, interrompendo di fatto la spiegazione agli amici, e chiudendo così il suo ultimo caffé letterario in maniera decisamente divertente. Il classe 1964 originario di Milano, è stato senza dubbio uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Amico da una vita di Alfonso Signorini (i due si sono addirittura conosciuti al liceo classico Omero), il conduttore del GF Vip ha affidato una rubrica sul suo settimanale ad Aristide, per poi “spingerlo” all’Isola dei Famosi del 2016. Quest’anno è stata quindi la volta del nuovo reality show, in cui Mummy si è spesso e volentieri messo in gioco, senza comunque rinunciare alle sue qualità che lo contraddistinguono come l’intelligenza e l’enorme bagaglio culturale. E proprio grazie a queste “armi”, mai sopra le righe, Aristide ha potuto legare anche con personaggi decisamente frizzanti della casa, come Antonella Elia e Antonio Zequila, che spesso e volentieri hanno diviso i concorrenti.



