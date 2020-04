Grande Fratello Vip 2020/ Sossio Aruta ed Antonella Elia si stuzzicano tra pipe e…

GRANDE FRATELLO VIP 2020, NEWS DEL 6 APRILE

Quasi quasi i sorrisini di Antonella Elia e Sossio Aruta piacciono ai fan a cui è già partita la ship, inutile negarlo. Il Grande Fratello Vip 2020 continua la sua corsa verso la finalissima di mercoledì prossimo quando le luci di spegneranno e tutti torneranno a casa nel silenzio più assordante di questo periodo pauroso e drammatico. Dopo tanto dire e tante polemiche, alla fine il percorso nella casa dei gieffini si concluderà dopo quasi tre mesi e una delle protagoniste, nel bene e nel male, sarà proprio Antonella Elia. La showgirl ha dato anima e corpo, è proprio il caso di dirlo, a questa edizione del reality show, ma in questi giorni sembra più tranquilla del solito tanto che la vediamo spesso sorridente soprattutto se intorno a lei c’è Sossio Aruta. Quello che sembrava un nemico perché amico di Valeria Marini, alla fine è quello che continua a stuzzicarla di più.

ANTONELLA ELIA E SOSSIO ARUTA SEMPRE PIU’ COMPLICI

In particolare, proprio nelle scorse ore, i due sono finiti nuovamente sotto la lente. Antonella Elia non è andata a dormire e quando si sono accorti che dal suo raccoglitore mancavano alcuni disegni è andata subito a chiedere spiegazioni a Sossio Aruta che, steso sul letto, sventola i disegni della showgirl dicendo “Non ci provare mai più” e tutto per via della sua pipa. A quel punto i due si mettono d’accordo per uno scambio equo pipa-disegni ma prima la Elia minaccia il calciatore di strappare la foto che lo ritrae con Valeria Marini. I due alla fine si sono scambiati la refurtiva ma non sono mancate sorrisetti e strani sguardi, che sia nata un’amicizia particolare tra loro?



