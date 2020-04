Aristide Malnati bacia Antonella Elia/ Passione al GF Vip… e Pietro Delle Piane?

Momenti di passione nella casa del Grande Fratello Vip 2020 a poche ore dalla finalissima che decreterà il vincitore assoluto del reality show condotto da Alfonso Signorini. Aristide Malnati, approfittando di un momento goliardico, ha baciato con passione Antonella Elia sotto lo sguardo degli altri concorrenti ancora in casa che hanno reagito con lunghi applausi, risate e urla di approvazione. Tra Antonella e Aristide c’è sempre stato un bel rapporto, messo in crisi solo con l’ingresso di Valeria Marini. Eliminnata la showgirl, l’ex valletta di Mike Bongiorno e Aristide hanno ritrovato la complicità e, in giardino, approfittando del buonumore della Elia, Malnati ha pensato bene di chiudere la sua avventura nella casa non con uno, ma con ben due baci passionali spiazzando non solo Antonella, ma anche gli altri inquilini della Casa che non si aspettavano tanto intraprendenza.

ARISTIDE MALNATI E ANTONELLA ELIA, BACI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020