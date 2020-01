Aristide Malnati, confessione hot al GF Vip 4/ “Isola dei Famosi? Nel profilattico..”

Aristide Malnati sta lentamente conquistando la simpatia degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. L’egittologo, amico di Alfonso Signorini, oltre ad intrattenere i propri coinquilini raccontando la storia antica, sta svelando anche alcuni retroscena della sua Isola dei Famosi. Malnati, infatti, è stato un concorrente dell’undicesima edizione durante la quale i concorrenti furono accusati di aver portato sull’isola, di nascosto dalla produzione, un accendino. I naufraghi, infatti, riuscirono ad accendere in tempi record il fuoco sostenendo, poi, di esserci riusciti utilizzando gli occhiali di Aristide e qualche rametto. Sottoposti ad un interrogatorio da parte di Alessia Marcuzzi, i naufragi confessarono di aver, in realtà, acceso il fuoco con un accendino, nascosto nel reggiseno da Fiordaliso. La verità, però, sarebbe un’altra e a svelarla è stato proprio Aristide che ha svelato il retroscena bollente.

ARISTIDE MALNATI, LA VERITA’ SULL’ACCENDINO DELL’ISOLA DEI FAMOSI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Con la sua classe ed eleganza, Aristide Malnati, a distanza di anni, svela tutta la verità sull’accendino gate dell’Isola dei Famosi 11. Il famoso accendino con cui i naufraghi accesero il fuoco non fu nascosto nel reggiseno di Fiordaliso, ma in un profilattico. “Venne portato sull’Isola da una concorrente che se lo nascose all’interno… in un profilattico. Poi venne utilizzato da un’altra concorrente e io dovetti coprire il tutto fingendo che il fuoco fosse stato acceso con i miei occhiali che allora erano altri occhiali più spessi”, ha raccontato Aristide che, però, ha preferito mantenere il segreto non svelando l’identità della naufraga che aveva con sè il profilattico. Oltre ad Aristide, all’Isola dei Famosi 11 parteciparono: Simona Ventura, Claudia Galanti, Jonas Berami, Mercedesz Henger, Alessia Reato, Marina Fiordaliso, Stefano Nones Orfei, Enzo Salvi, Marco Carta, Giacobbe Fragomeni, Paola Caruso, Gracia De Torres, Cristian Galella, Gianluca Mech, Andrea Preti, Patricia Contreras e Matteo Cambi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA