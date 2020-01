GRANDE FRATELLO VIP 2020, NOMINATION E PAGELLE/ Tutti pazzi per Montovoli: “top”

Andrea Montovoli, in pochi minuti, ha già conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip 2020. L’attore che ha già partecipato a Ballando con le stelle, Pechino Express e Isola dei Famosi, è entrato in casa ieri sera con un look insolito che, però, non ha fatto cambiare idea ai telespettatori che aspettavano con ansia il suo arrivo. “Montovoli sempre top”, scrive un utente su Instagram. Altri aggiungono: “davvero un bel ragazzo”, “siamo tutti con te Montovoli”. A detta dei fans del reality show, tuttavia, chi non sarà molto contento dell’ingresso di Montovoli in casa sarà Federico Rossi, il fidanzato di Paola Di Benedetto che, durante la diretta, ha avuto un incontro ravvicinato con Andrea. “Povero Federico”, scrive un utente mentre un altro aggiunge – “a Federico Rossi non piace questo elemento”, facendo riferimento all’incontro tra Paola e Andrea. Dopo poche ore dal suo ingresso, dunque, Montovoli è già diventato il protagonista della casa. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Grande Fratello Vip 2020, pagelle: Signorini come Ilary Blasi

Se la prima era di riscaldamento, la seconda puntata del Grande Fratello Vip 4 ingrana. Finalmente si inizia ad entrare nel vero meccanismo del gioco, seppur il cast non sia ancora al completo. Alfonso Signorini, dopo l’entusiasmo e l’emozione della prima puntata, entra perfettamente nelle vesti di conduttore del GF e, di tanto in tanto, emula anche la sua collega Ilary Blasi, “sgridando” i suoi Vip talvolta indisciplinati. Sicuramente più a suo agio questa sera: voto 7. Cresce anche la presenza nello show dei due nuovi opinionisti, unica pecca il continuo punzecchiarsi su temi piccanti e personali, che porta i battibecchi a risultare talvolta un po’ ripetitivi. Voto per Pupo e Wanda Nara: 6.

Grande Fratello Vip 2020, Pago il “migliore” della seconda puntata

Come anticipato all’inizio, questa seconda puntata del Grande Fratello Vip parte subito forte grazie all’ingresso nella Casa di Serena Enardu. L’incontro con Pago tiene tutti incollati alla tv, soprattutto coloro che seguono la coppia da Temptation Island Vip. Serena non rimane, decisione del pubblico totalmente schierato dalla parte di Pago. È lui, infatti, il più amato della serata: Voto 8. Degno di nota anche il confronto di Licia Nunez con l’ex Imma Battaglia: la concorrente non si tira indietro, nonostante versioni contrastanti e poco chiare. Voto 6,5. Degno di nota anche l’intervento di Clizia Incorvaia, seppur ancora incentrato sul triangolo amoroso con Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio. Voto per lei, chiaramente desiderosa di non parlarne ulteriormente, 6,5.

Grande Fratello Vip 2020, Patrick e Salvo in nomination

Pecca di queste prime due puntate del Grande Fratello Vip secondo il pubblico a casa è la poca visibilità data al gruppo degli ex gieffini, per molti vera perla di questa edizione. Il gruppo è infatti divertente e sempre spiritoso, e merita, a furor di popolo, un 8,5. Non è altrettanto alto il voto per Elisa De Panicis che floppa l’outfit per questo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Un outfit che ha scatenato le polemiche del web. Voto 4. Simpatico e divertente l’ingresso di Aristide Malnati invece, entrato proprio al fianco della De Panicis. Sicuri che ci regalerà grandi emozioni, per lui Voto 7. Per quanto riguarda le nomination, stavolta in Casa sono gli uomini e votare le donne e a beccare più voti è Rita Rusic. A lei il compito di decidere chi tra i 4 ex gieffini mandare in nomination. I nomi fatti sono quelli di Patrick e Salvo.



