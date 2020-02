Aristide Malnati/ L’egittologo allergico a Pago e Serena Enardu (Grande Fratello Vip)

Aristide Malnati è ormai arrivato al limite al Grande fratello Vip 4. Il papirologo infatti non sopporta più che la produzione dedichi così tante attenzione a Pago e Serena Enardu durante le dirette. Così come altri concorrenti, come Andrea Montovoli, si è ormai stufato da tempo di vedere la love story del cantante ottenere un posto di rilievo durante la puntata. Approfittando del sole sulla Capitale, l’egittologo infatti ha parlato con Montovoli e Patrick Pugliese della situazione. I tre la pensano allo stesso modo e non capiscono per quale motivo ci siano concorrenti di classe A e di classe B agli occhi degli autori. “Basta parlare della storia di Pago e Serena, neanche fossero Liz Taylor e Richard Burton”, ha sottolineato Aristide. D’accordo anche Fernanda Lessa. “Un po’ eccessivo secondo me. Adesso basta”, ha aggiunto Malnati. “Però tutti a nominare Fabio ieri, Pago no”, ha aggiunto Patrick, che avrebbe voluto vedere un confronto al televoto fra il cantante e la fidanzata. “Così si vede chi è più forte. Serena, temo”, ha detto l’ex gieffino. Aristide a quel punto ha deciso di non proseguire il discorso: ormai aveva detto la sua opinione e Pugliese era diventato un fiume così in piena da rendere impossibile ottenere la parola. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati.

ARISTIDE MALNATI PRESTO TRA DUE FUOCHI AL GRANDE FRATELLO VIP…

Anche Aristide Malnati si troverà presto fra due fuochi al Grande Fratello Vip 4. Sul fronte maschile, l’egittologo sembra aver stretto ultimamente un forte legame con Patrick Pugliese. Anche se non pochi giorni fa aveva manifestato il suo fastidio per via dei continui giochi e scherzi dell’ex gieffino e Antonio Zequila. I due infatti hanno condiviso diversi momenti in queste ultime ore e si sono trovati d’accordo nell’analizzare diverse situazioni. Il problema adesso riguarda l’eventuale reazione di Antonella Elia: vista la lite fra lei e Patrick, chiederà anche all’archeologo di schierarsi da una parte o dall’altra? Per par condicio, la showgirl dovrebbe fare al suo Aristide lo stesso identico discorso affrontato con Adriana Volpe, a cui ha deciso di non rivolgere più la parola proprio per questo motivo. Per adesso non sembra però che la Elia sia sul piede di guerra con Malnati, anche se non possiamo prevedere cosa accadrà in futuro. Soprattutto perchè non sappiamo il pensiero del concorrente sullo scontro della sua protetta, che ancora adesso ricerca le sue attenzioni per un altro motivo. “Guarda… passa Licia e le dice ‘Quanto sei bella’. A me mai”, ha detto Antonella scherzando a tavola, nella serata di ieri. Silenzio assoluto però da parte di Aristide, che di certo ha colto lo scherzo ma che ha preferito non rassicurare la showgirl del proprio affetto.

