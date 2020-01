Aristide Malnati/ “Sono stato con prostitute e massaggiatrici” (Grande Fratello Vip)

Aristide Malnati rappresenta la vera scommessa di Alfonso Signorini, in questo nuovo Grande Fratello Vip condotto dal giornalista. Fino all’ultimo “Mummy”, come è abituato ad essere chiamato dal suo amico di vecchia data, ha provato in tutti i modi a conquistare Elisa De Panicis, l’influencer poi eliminata nella precedente puntata del reality. L’archeologo con le sembianze del nerd, prima di salutarla ha provato comunque ad avere un approccio con lei, sotto la guida a distanza dei due opinionisti del reality, Pupo e Wanda Nara. E’ pur vero che anche la procace Elisa gli avrebbe inviato segnali contradditori chiedendogli ad esempio di insaponarla durante una sua doccia sexy. Nonostante il tentativo dei due opinionisti, ciascuno con consigli e modi di approcciarsi differenti, Malnati non è riuscito a fare breccia nel cuore dell’influencer accontentandosi di un bacio sulla guancia e rinunciando, almeno nella Casa del GF Vip, ad una quasi del tutto impossibile conquista.

ARISTIDE MALNATI, I RAPPORTI CON LE DONNE

Nel corso della sua attuale permanenza nella dimora di Cinecittà, Aristide Malnati si è reso protagonista di diverse esternazioni destinate a destare scalpore. L’ultima arriva in queste ore, durante una prova richiesta dal GF e nella quale i concorrenti avrebbero dovuto rivelare alcuni aspetti in più sulla loro vita privata. “Sono stato con prostitute e massaggiatrici”: questa la rivelazione choc dell’egittologo e che ha lasciato i suoi compagni di avventura di stucco. Le domande sulla propria vita privata alle quali i coinquilini della Casa del GF Vip avrebbero dovuto rispondere avevano a che fare non solo con l’età e la grandezza della propria abitazione ma anche sul numero di partner avuti. “Ma nel numero delle donne che ho avuto posso far contare anche prostitute e massaggiatrici?”, ha domandato Mummy quando è arrivato il suo turno. Inizialmente spiazzati, i suoi compagni hanno poi reagito apprezzando la sincerità di Aristide: “Bravo per la sincerità”, hanno commentato. “Sono stato con una decina di donne”, ha aggiunto Malnati.

CONFIDENZE CON PAOLO CIAVARRO

Il tema delle relazioni amorose e non solo è particolarmente caro ad Aristide Malnati che in queste prime settimane, malgrado la sua apparenza, ha già sferrato diverse rivelazioni “choc” sul suo conto e sulla sua vita privata. L’egittologo nei giorni scorsi si era confidato anche con Paolo Ciavarro e aveva fatto spazio ad una nuova rivelazione piccante. Malnati ha infatti confidato al suo nuovo giovane amico di provare attrazione verso gli uomini. Un’attrazione fino a questo momento solo mentale dal momento che, al momento, Aristide ha confidato anche di non essere coinvolto da nessuno sul piano sentimentale. “I veri amori, a livello di intensità sentimentale e intellettuale, li ho sempre provati con uomini. Mentre invece le attrazioni carnali le ho sempre provate con le donne”, ha detto a Ciavarro, dimostrando di avere una visione molto aperta e fluida della sessualità. A bloccarlo però, paradossalmente sarebbe proprio questa sua complessità: “Sessualmente sono etero, le pulsioni le provo verso una donna, ma la grande partecipazione a livello sentimentale l’ho sempre provata con uomini della mia età o più maturi. Invece a livello fisico sono attratto da donne molto più giovani”. Elisa De Panicis, ne è stato l’esempio lampante.



