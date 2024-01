Armadio-gate al Grande Fratello 2023: Rosy Chin squalificata?/ “Violato il regolamento”: cos’è accaduto

Rosy Chin nel mirino del web: nuovo armadio-gate al Grande Fratello

Ricordate quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si chiusero nell’armadio della camera da letto del Grande Fratello Vip scatenando il web? Per settimane ci si interrogò su quanto fosse accaduto, al punto che ancora oggi quell’episodio è ricordato come ‘Armadio-gate’. Qualcosa di analogo è accaduto nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello 2023. A finire nel mirino del web è stata Rosy Chin, ‘rea’ di essersi nascosta nell’armadio per parlare con Giuseppe Garibaldi senza essere vista e ascoltata.

Chi segue il Grande Fratello da anni sa che eludere i microfoni è assolutamente contro il regolamento, nonché punibile da parte della produzione. Motivo per il quale Rosy, dalla quale sarebbe partita l’idea, sarebbe a rischio provvedimento disciplinare.

Rosy Chin in armadio con Giuseppe Garibaldi per parlare di Beatrice Luzzi in segreto?

Chi però ha seguito la scena da prima dell’uso dell’armadio, ha fatto notare che Rosy e Giuseppe hanno iniziato a comportarsi in modo strano da prima. I due gieffini avrebbero infatti iniziato a parlare in codice proprio per non farsi comprendere. A quanto pare l’argomento della loro misteriosa chiacchierata sarebbe comunque chiaro: Beatrice Luzzi e il suo ritorno nella Casa dopo il grave lutto che l’ha colpita.

Rosy e Garibaldi avrebbero dunque continuato a parlare nell’armadio, successivamente seguiti da Marco Maddaloni, il quale intanto li aveva raggiunti in camera da letto. Di fronte a questo atteggiamento di Rosy, molti telespettatori hanno iniziato a polemizzare, arrivando a chiedere un provvedimento per Rosy, qualcuno addirittura la squalifica dal gioco.











