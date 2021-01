Armanda Frassinetti, mamma di Zorzi Vs Corriere: “5 mariti? Falso”/ “Frase lesiva”

Armanda Frassinetti, mamma di Tommaso Zorzi, ha deciso di scrivere una lunga lettera al Corriere. Una decisione nata dopo la lettura di un articolo molto pungente scritto dal giornalista Renato Franco su suo figlio Tommaso Zorzi, in cui si fa cenno anche a lei. Oltre a descrivere Zorzi come “una via di mezzo tra il molto snob e il carnevalesco, eccessivo, sopra le righe, ironico e pungente, acido e all’ occorrenza anche cattivo“, l’articolo tira in ballo anche la signora Frassinetti, dicendo di lei “Titolare di 5 mariti, poco fortunata nelle scelte ma tenace nel riprovarci.” Una rivelazione però non vera che ha suscitato la replica della diretta interessata con una lettera inviata proprio al noto quotidiano.

La lettera di Armanda Frassinetti al Corriere: “Frase lesiva”

“Gentile direttore, mi riferisco all’articolo apparso ieri mattina sul Corriere relativo a mio figlio Tommaso Zorzi, concorrente del «Grande Fratello». – esordisce la signora Armanda Frassinetti, che prosegue – L’articolo contiene la seguente frase che riguarda la mia persona: «Titolare di 5 mariti, poco fortunata nelle scelte ma tenace nel riprovarci». Tale frase, oltre a non essere vera (ho infatti avuto un solo marito), è inaccettabile poiché lesiva della mia dignità e fornisce un’immagine distorta e non veritiera della mia famiglia.” Chiarito questo, la signora ha poi difeso suo figlio: “Io sono la madre di Tommaso e posso essere di parte, ma perché non riconoscere che questo ragazzo di 25 anni, mai banale o scontato, ha anche portato in un reality talento artistico, cultura, ironia e coraggio di essere se stesso con tutte le sue fragilità?” In conclusione: “Avrei apprezzato che l’articolo in questione avesse sottolineato questi aspetti che ritengo rappresentino la parte più peculiare e interessante della partecipazione di Tommaso in questo reality.”

