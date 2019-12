Armando Condemi fidanzato di Tommaso Zorzi?/ Foto bacio: “Ho trovato il Genitore 2..”

TOMMASO ZORZI SI E’ FIDANZATO?

Allarme rosso e non per un’esercitazione ma perché Tommaso Zorzi ha ufficialmente lanciato la caccia al suo fidanzato, avete capito bene. Tommaso Zorzi si è fidanzato, e chi è il fortunato? Questo si chiedono tutti in questi minuti da quando il protagonista di Riccanza ha rivelato al mondo di aver trovato l’anima gemella o, come lui stesso lo ha definito, il “Genitore 2” proprio quando ha smesso di cercare. Le novità non vengono mai sole e adesso tutti aspettano di scoprire il nome e il volto del fortunato visto che la dolce metà di Tommaso Zorzi nella foto è occupato a baciare l’influencer girato dalla parte opposta alla fotocamera e quindi non si mostra in tutto il suo splendore. La foto è stata postata da Tommaso Zorzi poco fa al grido di: “Alla fine, come un gol al novantesimo, è arrivato anche per me. È proprio vero che appena smetti di cercare il tuo Genitore 2, sarà lui a trovare te”.

ARMANDO CONDEMI E’ IL FIDANZATO DI TOMMASO ZORZI?

I complimenti da parte degli amici Vip non sono mancati. Paola Caruso, sua compagna anche a Pechino Express, si è subito congratulata con il suo amico e così hanno fatto in molti fino a che lo stesso Tommaso Zorzi ha lanciato un piccolo terremoto sui social dove ha mostrato anche una serie di “minacce” da parte di chi teme che sia solo uno scherzo e che, in realtà, l’influencer sia ancora single proprio come tutti sapevamo almeno fino a questa mattina. Inutile dire che mentre il dubbio resta in molti hanno già iniziato la loro caccia al “nuovo arrivato” che sembra si chiami Armando Condemi e che abbia un fisico da paura, questo salta subito all’occhio sbirciando il suo profilo Instagram. Per il resto possiamo certamente dire che il presunto fidanzato dell’influencer ami anche viaggiare, la fotografia e i cani, forse è proprio questo che i due condividono più di ogni altra cosa? Lo scopriremo alla prossima foto, fino ad allora non ci rimane che congratularci con Zorzi per l’ottima scelta.

