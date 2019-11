Tommaso Zorzi: “mi hanno rubato tutto, anche le mutande”/ Lo scherzo degli amici…

Tommaso Zorzi vittima di uno scherzo da parte degli amici. L’influencer, infatti, ha creduto di aver subito un furto in albergo perdendo letteralmente la testa. Rientrato nella sua stanza, infatti, ha scoperto di non avere più nulla, comprese le mutande. “Mi hanno chiamato in reception con la scusa che si erano lamentati i miei vicini di stanza e avevo ricevuto una lettera dal loro avvocato che mi intimava a non fare più casino. Nel frattempo, mi hanno saccheggiato la camera e quando sono risalito ho trovato la porta aperta, la valigia fuori e non c’era traccia dei vestiti, delle scarpe e del computer“, spiega Zorzi in una serie di storie pubblicate su Instagram. “Sono impazzito” – aggiunge ancora l’influencer che si è poi scagliato contro il direttore dell’albergo chiedendo di poter visionare le telecamere. Il direttore, essendo d’accordo con tutto lo staff e con gli altri influencer, ha naturalmente rifiutato facendo infuriare Tommaso Zorzi.

LO SCHERZO A TOMMASO ZORZI: “ORA SONO TERRORIZZATO”

Tommaso Zorzi racconta lo scherzo subito con il sorriso, ma ammette di essere terrorizzato dall’idea che quanto accaduto possa verificarsi davvero. L’influencer, per dimostrare la reazione rabbiosa che ha avuto di fronte al finto furto subito, ha pubblicato il relativo video. Nel filmato c’è anche Nicole Mazzocato che, d’accordo con gli altri influencer, ha finto di aver subito a sua volta un furto. “Mi hanno fatto uno scherzo inscenando un furto nella mia camera di albergo. Ovviamente sono impazzito”, scrive Zorzi su Instagram. In attesa di vedere il video completo, i followers si sono scatenati nei commenti. “Qualcuno faccia un remix di mi dica lei/non ho più mutande”, scrive qualcuno. Altri aggiungono: “Io voglio conoscere i coniugi Brugini”, “Vogliamo tutto lo scherzo Tommy “. Insomma, lo scherzo non solo è riuscito, ma sta diventando anche virale.





