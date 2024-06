Armando Incarnato, addio definitivo a Uomini e Donne?/ Spunta Noemi, chi è la presunta fidanzata

Armando Incarnato ha una nuova fidanzata?

Con Uomini e Donne in vacanza, sul web, circolano varie indiscrezioni sui cavalieri e sulle dame che potrebbero essere presenti nel parterre del trono over nel corso della prossima stagione e, tra i tanti nomi, spicca quello di Armando Incarnato che, nella stagione che si è conclusa poche settimane fa, è stato presente solo per pochissime puntate. Armando Incarnato è stato il protagonista del trono over di Uomini e Donne per anni senza riuscire a trovare l’amore nonostante le tante frequentazioni che ha avuto nel corso delle varie stagioni. L’assenza di Armando Incarnato, nel corso dell’ultima stagione di Uomini e Donne, è stata sentita in modo particolare dai fan storici del programma di Maria De Filippi che ora si chiedono se tornerà a settembre.

Per scoprirlo, sarà necessario aspettare l’inizio della nuova stagione, ma stando ad un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, sarà difficile vedere Armando nuovamente nel parterre del trono over perché pare che il cavaliere napoletano abbia trovato l’amore.

Chi è la presunta fidanzata di Armando Incarnato

Armando incarnato è sempre molto social, ma nei contenuti che condivide, si mostra spesso solo o in compagnia di amici e mai in compagnia di una presunta fidanzata che, stando ad un’indiscrezione di Deianira Marzano, ci sarebbe. Deianira, infatti, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato alcune segnalazioni su Armando che sarebbe fidanzato con una ragazza bellissima, di nome Noemi e più giovane di 20 anni.

“Buonasera. Armando Incarnato stasera è ad una pizzeria a Fuscaldo Marina (Cosenza) in compagnia di una bellissima ragazza con i capelli lunghi e neri”, “Sono a Fuscolo in provincia di Cosenza e c’è Armando Incarnato con una ragazza giovane con i capelli lunghi neri, bellissima” e “Armando di UeD sta con Noemi e ha 20 anni meno di lui. Stanno insieme già da tempo, a livello ufficiale in famiglia”, sono le segnalazioni riportate da Deianira.













