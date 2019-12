Armando Incarnato e Barbara de Santi/ Solo business o amore vero? (Uomini e donne)

E alla fine sembra proprio che per Armando Incarnato e Barbara de Santi possa esserci il plot twist di cui i fan di Uomini e donne avevano bisogno in questo difficile periodo senza il programma e il trash che lo contraddistingue. Tutti sono felici di aver ripreso fiato proprio ieri pomeriggio in occasione della nuova registrazione del trono ove che non ha rivelato la verità su Gemma Galgani ma anche su una possibile coppia che potrebbe regalare soddisfazioni in questo freddo inverno che ci attende. Il programma tornerà in onda solo dal 7 gennaio e, con molta probabilità, lo farà proprio con la maxi puntata del trono over di Uomini e donne che ha fatto tremare i fan di Armando Incarnato. Il napoletano ha chiuso ormai la sua conoscenza con Veronica Ursida dopo le discussioni e le liti del finale della prima parte di edizione e sembra proprio che anche Barbara de Santi abbia fatto lo stesso.

ARMANDO INCARNATO E BARBARA DE SANTI, COPPIA A UOMINI E DONNE?

Secondo le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e donne, la bella maestrina ha chiuso con Pasquale e Amedeo per via del poco trasposto ed è stato proprio allora che il napoletano ha preso la palla al balzo al grido di “Tu mi baceresti?”. Niente di più bello per i fan che da sempre pensano che le loro lunghe discussioni non siano dovute all’astio ma all’amore come nelle migliori delle favole raccontante nelle grandi commedie d’amore americane. Sarà davvero così? Per il momento sembra che Barbara de Santi abbia declinato l’invito passando però gran parte della puntata avvinghiata a lui durante i loro balli. Se da una parte c’è già chi festeggia convinto che possa nascere qualcosa, dall’altra c’è chi storce il naso e grida già al business. In effetti non è la prima volta che i due hanno questo strano avvicinamento visto che proprio lo scorso novembre Armando aveva invitato a cena Barbara chiudendo poi tutto con un niente di fatto, andranno meglio le cose questa volta?

