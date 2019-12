Armando Incarnato/ Frecciatine a Veronica Ursida? Sul web.. (Uomini e Donne)

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano non sono gli unici protagonisti delle ultime vicende del trono Over di Uomini e Donne. Ad appassionare il pubblico è stata anche la frequentazione tra Armando Incarnato e Veronica Ursida, che sembra essersi però conclusa proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda. Dopo aver deciso di lasciare il programma insieme e frequentarsi fuori, Armando è tornato in studio da solo, seguito poi da Veronica e entrambi hanno annunciato la decisione di chiudere la conoscenza. Oggi si rincontreranno in studio, ma cos’è accaduto in questi giorni? Armando e Veronica si sono risentiti? Le probabilità ci sono: i due potrebbero aver avuto modo di confrontarsi nuovamente dopo la puntata ma, a quanto pare, senza un esito particolarmente positivo.

Uomini e Donne: Armando Incarnato, frecciatine social a Veronica Ursida?

Cosa deducibile da alcuni messaggi social di Armando Incarnato e Veronica Ursida che sembrano essere chiare frecciatine. “Alcuni treni passano una sola volta , o ci sali e inizi il viaggio o resti fermo/a a guardare gli altri salire…..” scrive il cavaliere di Uomini e Donne in quello che è facilmente interpretabile come un messaggio alla bella Veronica. Ma non è tutto, pe5rché pochi giorni fa Armando scriveva anche “PUOI DARE SENZA AMARE,NON PUOI AMARE SENZA DARE. La bocca parla…ma a dare conferma saranno sempre e solo occhi!” E la Ursida? Il suo ultimo post è un augurio tutto natalizio: “Non importano le cose materiali sotto l’albero, ma con chi lo condividiamo è davvero Importante! Ed io lo passerò insieme al mio Cuore … mio figlio! Vi auguro sempre di circondarvi di persone che facciano bene al vostro Cuore è la parte più preziosa di Noi! Un grande abbraccio e che il Natale abbia inizio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA