Armando Incarnato e Brunilde, lite a Uomini e Donne/ Sperti “Cosa c’è stato tra voi?”

Scintille a Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Brunilde. La dama del trono over, dopo due appuntamenti con Armando, di fronte al silenzio del cavaliere, chiede il motivo del suo allontanamento. Dopo la scorsa puntata, Brunilde ha provato a contattare Armando senza ottenere risposta. La dama, così, chiede il motivo del silenzio del cavaliere napoletano. “Con te non uscirò più perchè sei una persona falsa”, ribatte Armando che non considera Brunilde una persona importante. “Armando dice che Brunilde non è importante. Allora perchè mandi dei messaggi importanti? C’è qualcosa che non sappiamo? Non puoi esserti innamorata dopo una sola uscita. Cosa c’è stato tra voi due? Parlate chiaro perchè tu l’hai già fatto in passato e poi dopo un mese è uscito tutto”, chiede Gianni Sperti. Armando parla di un bacio mentre Brunilde nega.

ARMANDO INCARNATO CONTRO BRUNILDE, TINA CIPOLLARI ATTACCA LA DAMA

Armando Incarnato considera totalmente chiusa la frequentazione con Brunilde che non considera una persona sincera. “Hai rilasciato anche un’intervista falsa al magazine. Hai detto parole non vere”, puntualizza il cavaliere napoletano. Mentre Gianni Sperti è convinto che i due non abbiano raccontato tutta la verità sul loro rapporto, Tina Cipollari si scaglia contro Brunilde. “Non c’è bisogno che un uomo ti dica che non vuole più vederti. Lo capisci da sola. Chiedi spiegazioni al tuo compagno, non ad un uomo con cui sei uscita due volte”, puntualizza la bionda opinionista che ribadisce la propria intolleranza nei suoi confronti. “Mi stai antipatica” aggiunge la Cipollari. Dopo un duro botta e risposta, Armando chiude definitivamente con la dama.



© RIPRODUZIONE RISERVATA