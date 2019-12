Armando e Veronica/ Uomini e Donne: escono insieme (ma non è come sembra…)

Armando Incarnato e Veronica Ursida stanno per lasciare lo studio di Uomini e Donne insieme ma… non è come sembra. Nel corso del nuovo appuntamento che andrà in onda oggi pomeriggio, il trono over si “arricchirà” con una aria di scelta in stile “giovani”. Secondo le anticipazioni del VicoloDelleNews infatti, i due dopo una discussione in studio decideranno di uscire insieme. Peccato che, una volta arrivati nel dietro le quinte, litigheranno ancora tanto da ritornare in studio con un “niente di fatto”. Ecco cosa scrive il portale di gossip a tal proposito: “Si passa ad Armando, Veronica e Roberta. Lui in settimana è uscito di nuovo con Roberta, la cosa non sta bene a Veronica, con la quale ci sono state delle incomprensioni, al che lui l’accusa di voler l’esclusiva solo dentro lo studio, ma a conti fatti non vuole uscire insieme a lui dal programma”. Dopo essersi convinta ad uscire con il cavaliere, le cose precipiteranno poco dopo: “avevano già discusso fuori… Lei si è sentita costretta con un aut-aut e lui afferma che vuole solo imitare Ida ma non è realmente interessata a lui, quindi niente di fatto”.

Armando Incarnato e Veronica Ursida escono insieme, ma non è come sembra…

Nella discussione tra Armando e Veronica, esce fuori che tra loro c’è stato più di un bacio e che lei non ha voluto rivelarlo per proteggere il figlio. “Interviene Roberta dicendo che si sente sfruttata da lui, perché lui le aveva detto di voler una pausa di riflessione sia da lei che da Veronica, ma in realtà non era vero visto che ora ha provato ad uscire con l’altra…”, si legge ancora sul Vicolo. Cosa succederà tra i due? Le vacanze di Natale porteranno pace e serenità nei loro cuori? Come ben sapete infatti, quelle di oggi e domani saranno gli appuntamenti conclusivi di questo anno. Lo scorso ottobre, proprio Veronica intervistata da Uomini e Donne Magazine, aveva parlato delle emozioni a caldo che le stava trasmettendo la conoscenza con Armando Incarnato: “È circa una settimana che sto sentendo Armando, siamo usciti una sera e abbiamo passato una serata piacevole, tranquilla. Lui è estremamente simpatico, da buon napoletano, è stato per tutto il tempo carino e gentile, ma da qui a dire che mi possa interessare sul serio ce ne passa. Di certo quando parlo con lui mi sento stimolata e sono contenta di scambiarci opinioni, pensieri e chiacchiere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA