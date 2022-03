Armando Incarnato, furiosa lite con Diego Tavani a Uomini e donne/ Il retroscena d’amore

Uomini e donne, si accende la lite in studio tra Armano Incarnato e Diego Tavani

Quando ormai manca poco al nuovo appuntamento tv di Uomini e donne, previsto alle 14:45 circa in data odierna 22 marzo 2022, si rilevano le relative anticipazioni che vedono Armando Incarnato e Diego Tavani protagonisti di una furiosa lite. L’ennesimo scontro registrato al trono over si presenterà dopo la crisi che vede Ida Platano finire in preda a un mare di lacrime, versate per la nuova delusione d’amore subita da Alessandro Vicinanza, che al nuovo confronto di coppia le ha chiarito di non corrispondere i suoi sentimenti.

IDA PLATANO CHIUDE CON ALESSANDRO A UOMINI E DONNI/ "Rinuncio all'amore"

Che quindi la bresciana sia alla base della nuova lite tra i due ex conoscenti storici della dama, Armando Incarnato e Diego Tavani? Stando agli spoiler tv del caso, in realtà, si rileverà che il napoletano, Armando, sia uscito in esterna con una vecchia fiamma del romano Diego, un dettaglio che manderà su tutte le furie quest’ultimo.

Ida Platano ballo sexy con Umberto Gaudino di Amici/ Cosa succede a Uomini e donne?

Il retroscena bollente che infiamma la lite tra Armando Incarnato e Diego Tavani a Uomini e donne

La curiosità generale, quindi, si focalizza sull’identità della donna diventata oggetto della contesa tra Diego Tavani e Armano Incarnato, che si sfideranno come veri maschi alpha al centro studio di Uomini e donne, per amore. A quanto pare la fortunata si rivelerà essere un’ormai ex pretendente di Diego Tavani, che ha quindi accettato un invito ad un appuntamento romantico del cavaliere di Napoli. Che Diego voglia tornare sui suoi passi con la donna ormai finita tra le braccia di Incarnato? Staremo a vedere cosa accadrà.

LEGGI ANCHE:

IDA PLATANO E ALESSANDRO, UOMINI E DONNE/ "Non sono innamorato": lei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA