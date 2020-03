Armando Incarnato/ Furioso sui social: “Portami tua sorella stron*o!”(Uomini e donne)

Armando Incarnato è furioso. Questo è quello che si evince leggendo i commenti che scrive sui social rispondendo a tutti coloro che lo hanno preso di mira dopo la lite di ieri con Maria De Filippi a Uomini e donne. La conduttrice, stufa per quello che è accaduto, ha deciso di prendere dei provvedimenti lasciandosi andare ad una vera e propria sfuriata in cui ha ricordato al cavaliere che è un uomo e che non dovrebbe trattare così le donne soprattutto quelle con cui ha deciso di chiudere e, quindi, non dovrebbe interessargli altro. Alla fine lo prega di lavorare nella redazione del programma visto che sa tutto di tutti ed evitare di fare il cavaliere se il suo interesse non è l’amore. Le polemiche non mancano e il pubblico del programma si è riversato sui social per attaccare il cavaliere che prova a difendersi rilanciando furioso tra offese e parolacce.

ARMANDO INCARNATO FURIOSO DOPO LA LITE A UOMINI E DONNE, TORNERA’?

In particolare, Armando Incarnato risponde a qualcuno: “trunz ma tanta confidenza chi te la da ma chi caz*o sei chi ti conosce e come ti permetti” mentre invita altri a “portargli la sorella” per provare le sue doti di amante visto che qualcuno lo accusa di essere poco interessato alle donne. Il cavaliere di Uomini e donne è davvero furioso e non riesce a passare sopra ai commenti che si moltiplicano sotto la sua ultima foto mentre nelle storie mostra la sua Ferrari e anche il locale in cui ieri sera ha cenato. Adesso la domanda di tutti è: Armando Incarnato sarà presente nella nuova registrazione del trono over di Uomini e donne oppure no?

© RIPRODUZIONE RISERVATA