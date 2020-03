Maria De Filippi contro Armando Incarnato/ Uomini e Donne: “sei un uomo…”

Maria De Filippi si scaglia contro Armando Incarnato nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La conduttrice perderà la pazienza di fronte all’atteggiamento del cavaliere napoletano che punterà il dito contro Veronica Ursida. La dama bionda, al centro dello studio, durante il confronto con Andrea con cui deciderà di chiudere la conoscenza, sarà accusata da Armando di essere fidanzata fuori dal programma. Come riporta il Vicolo delle News, Armando insinuerà il dubbio che “Veronica se la faccia con qualcuno che lei ritiene un amico ma con il quale invece ci sarebbero degli incontri, facendo delle allusioni che quest’uomo forse sia pure impegnato”. A confermare le parole di Armando sarà Andrea che confermerà di aver sentito le stesse cose. L’accusa di Armando farà piangere Veronica negando le parole del cavaliere napoletano.

MARIA DE FILIPPI INTERROMPE LA PUNTATA: DURO SFOGO CONTRO ARMANDO INCARNATO

Armando Incarnato attaccherà pesantemente Veronica Ursida che, di fronte alle parole pesanti del cavaliere, non riusciràò a trattenere le lacrime. A scagliarsi contro Armando saranno Gianni Sperti e Tina Cipollari che punteranno il dito contro il cavaliere napoletano. La durezza di Armando farà perdere la pazienza nei confronto di Armando. La conduttrice cercherà di calmarlo facendogli notare che il suo atteggiamento non è tipico di un uomo e che dovrebbe avere più rispetto per Veronica. Armando, però, sarà un fiume in piena e continuerà ad attaccare Veronica al punto che la De Filippi, furiosa, inviterà Armando a smetterla e a non esagerare. Di fronte all’atteggiamento furioso di Incarnato, interromperà improvvisamente la puntata chiedendo a Tina Cipollari di salutare.

