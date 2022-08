Armando Incarnato, in moto a 240 km orari/ Critiche al cavaliere di Uomini e Donne

Armando Incarnato: video in moto a 240 km/h

Armando Incarnato, noto cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui sfreccia con la sua moto Ducati a 240 Km all’ora. Nel filmato, Armando riprende il tachimetro che avanza, poi ruota la telecamera e fa il segno della vittoria, un cuore con entrambi le mani e infine il pollice in su. Un video che ha suscitato tante polemiche e indignazione. “Mente e cuore #freedom #love #summer”, è la didascalia del video, che ha suscitato moltissime polemiche. “Spero sia tutto finto”, “Sei la vergogna dei napoletani…”, “Veramente una pessima caduta di stile… E sei pure un genitore… Con tutto il rispetto Armando… non è affatto esemplare quello che stai dimostrando… Peccato!” e “Armando sai che ti stimo e ti difendo sempre… Stavolta non approvo, cancella il video che è diseducativo…”, questi alcuni commenti al post di Incarnato.

Armando Incarnato ha anche risposto ad alcuni utenti, rivelando che stava andando al lavoro. A un commento particolarmente duro ha risposto: “Ma che film hai visto, l’unico pericolo dei bykers sono le teste di ca**o come te che quando guidano cercano l’amore sui social”. Di recente, il cavaliere di Uomini e Donne ha esternato la sua rabbia nei confronti dei vari hater che lo prendono di mira: “Vi sentite in diritto di giudicare, offendere ,minacciare e addirittura augurare la morte; di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho. Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo, vergognatevi falliti del caxx! Ps: ma chi caxx siete!”, ha scritto come didascalia a un selfie. I suoi fan lo hanno invitato a non dare troppo peso a questi insulti: “Lasciali perdere tutti”

