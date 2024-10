Armando Incarnato contro Mario Cusitore a Uomini e Donne

Armando Incarnato e Mario Cusitore tornano a litigare a Uomini e Donne. Dopo il durissimo scontro avuto nel corso della prima puntata della nuova stagione del dating show di canale 5, i due cavalieri sono stati i protagonisti di un’accesa discussione nel corso della puntata del 3 ottobre 2024. Tutto inizia quando Mario Cusitore, dopo aver deciso di conoscere Maura Vitali, tornata in trasmissione esclusivamente per conoscere lui, chiede un parere a Morena e Margherita, le due donna che sta conoscendo e verso cui vuole essere rispettoso.

L’atteggiamento di Mario, però, non piace ad Armando che punta il dito Mario accusandolo di aver preso in giro Ida nella scorsa stagione e di non essere mai stato coerente con i fatti rispetto alle parole dette. Di fronte all’atteggiamento attento di Mario con le donne che sta conoscendo, Armando sbotta e attacca duramente Cusitore.

L’attacco di Armando Incarnato a Mario Cusitore a Uomini e Donne

Seduto nel parterre dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne, Armando Incarnato punzecchia Mario Cusitore. “Dov’è la tua coerenza? Non hai rispetto di niente. Hai preso in giro una persona! Qualcuno ti ha costretto a tornare qui?”, dice il cavaliere napoletano che, poi, tira in ballo Ida Platano a cui è legato da una profonda amicizia.

“Ha parlato per 3 mesi di Ida. E ora sta qui ed esce con tre donne!“, aggiunge ancora Armando. “Perché hai ancora il tatuaggio per Ida? Perché non l’hai tolto?”, chiede ancora provocatoriamente Armando. “Sono fatti miei”, risponde in modo secco Mario che poi discute anche con Margherita che lo accusa di aver sempre pensato ad Ida Platano facendo esterna in posti che gli ricordavano l’ex tronista come la Fontana di Trevi. “A te piace stare al centro dell’attenzione. Sembra che stai a qui per voler provocare Ida a distanza”, dice la dama. “Ho già detto che non voglio parlare del mio percorso con Ida”, sbotta Mario. “Sei tu che ne parli“, conclude Margherita.

