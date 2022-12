Armando Incarnato, lite con Antonella e Cristina a Uomini e Donne/ “Nessun bacio…”

Armando Incarnato, lite con Cristina a Uomini e Donne

Armando Incarnato protagonista della puntata di Uomini e Donne del 20 dicembre. Durante l’incontro tra Cristina e un ipotetico pretendente che, però, viene mandato via dalla dama del trono over, Armando punta il dito contro Cristina con cui ha chiuso la frequentazione. “Sono quattro mesi che stai qua senza uscire con nessuno”, sbotta il cavaliere napoletano. Un’accusa che viene sostenuta anche da Tina Cipollari che non crede allo scarso interesse della dama per i cavalieri presenti in studio o giunti in trasmissione per lei. Cristina, però, spiazza tutti affermando di essere interessata solo ad Armando.

Una confessione a cui Incarnato non crede. “Mi chiami solo il giorno della registrazione, caso strano“, sbotta il cavaliere napoletano che poi svela di avere un interesse oer un’altra dama del parterre di cui, però, non svela l’identità.

Armando Incarnato contro Antonella a Uomini e Donne

Armando Incarnato, poi, si scaglia anche contro Antonella. La dama del trono over sta frequentando Luca con cui sta andando tutto a gonfie vele. Il cavaliere non nasconde i propri sentimenti e ammette che potrebbe innamorarsi molto presto. Sentimenti che Antonella ricambia non nascondendo di stare bene con lui. La dama, tuttavia, su consiglio dello stesso Luca, ha deciso di svelare la verità sulla frequentazione che ha avuto con Luca svelando di averlo baciato.

Bacio che, però, Armando nega con fermezza anche se alla sua versione non crede Gianni Sperti, convinto che il cavaliere napoletano abbia omesso la verità alla redazione. In studio si scatena così la discussione e a mettere fine a tutto è Luca: “Non mi interessa cos’è successo tra loro perchè Antonella ha chiuso con Armando prima di uscire con me”.

