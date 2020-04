Armando Incarnato lontano dalla figlia Michelle/ Uomini e Donne: “ancora una volta..”

Amaro sfogo di Armando Incarnato su Instagram. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, papà di una bambina, Michelle, a causa della quarantena per l’emergenza coronavirus, è costretto a stare lontano dalla figlia. Un sacrificio enorme per Armando che, nel corso della sua avventura nella trasmissione di Maria De Filippi, ha parlato spesso della paternità. Negli ultimi mesi, Armando ha condiviso sul suo profilo Instagram diverse foto in cui è insieme all’amore più grande della sua vita che non vede l’ora di riabbracciare quando l’emergenza finirà. “Ti guardo e penso – scrive Armando pubblicato l’immagine di una videochiamata, unico mezzo, per ora, per avere un contatto con sua figlia –… Ad oggi dopo tante ‘incomprensioni’ finalmente potevo vederti, in ogni posto, in ogni dove in ogni dunque. E invece no! Siamo punto e a capo. Ancora lontani, ancora distanti e ancora una volta un decreto di legge. La legge, ‘quella umana’, che obbliga e decide, che dice se puoi o non puoi e soprattutto chi può e chi non può!”.

ARMANDO INCARNATO: “MI SENTO COME UN DETENUTO CHE ASPETTA DI RIABBRACCIARE LA PERSONA AMATA”

La persona di cui Armando Incarnato sente profondamente la mancanza è la figlia Michelle a cui dedica un toccante post. Lontano da lei ormai da settimane, il cavaliere napoletano del trono over confessa di sentirsi come un detenuto che aspetta con ansia il momento in cui potrà riabbracciare la persona amata. “Ti senti – ha aggiunto ancora Incarnato – come un detenuto che non vede l’ora di abbracciare le persone che ama e che spera ‘consapevole dei propri errori’ che il tutto possa risolversi quanto prima. Abbandoni la speranza nella ‘legge umana’ priva di contenuti logici e piena di confusione. Ti affidi alla fine ‘come sempre’ a quella di Dio… alla ‘legge divina’ e vai avanti senza mai più perdere le speranze. Tvb Michelle”. Le parole di Incarnato hanno colpito i followers, in particolare quelli che stanno vivendo la sua stessa situazione.



