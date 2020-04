Armando Incarnato contro Veronica Ursida?/ Uomini e Donne: “smontati l’extension e..”

Amaro sfogo di Armando Incarnato su Instagram. Il cavaliere del trono over, con le registrazioni di Uomini e Donne sospese per il coronavirus, pubblica una storia in cui si scaglia contro una donna. Il cavaliere napoletano non cita nessun nome, ma i fans ipotizzando che quello di Armando possa essere uno sfogo contro Veronica Ursida con cui, dopo aver avuto un flirt all’interno della trasmissione di Maria De Filippi, ha avuto numerosi scontri. “Mentre a me crescono i capelli ‘in silenzio’, tu smontati l’extension e parla di meno!“, ha scritto Incarnato scatenando i commenti dei followers che, tuttavia, non sanno a chi possano essere riferite quelle parole. Tuttavia, molti sembrano convinti che possano riferirsi a Veronica che, nei giorni scorsi, rispondendo alle domande dei fans su Instagram, aveva detto: “Ho dato troppo spazio a persone che non meritavano di far parte neanche un minimo di tempo nella mia vita”.

ARMANDO INCARNATO, L’AMARO SFOGO SUI SOCIAL DEL CAVALIERE DEL TRONO OVER

Lo sfogo di Armando Incarnato, però, non si è limitato a quello di cui vi abbiamo raccontato. Il cavaliere del trono over, infatti, ha lanciato un’ulteriore frecciatina nei confronti della destinataria delle sue parole. “Ti si stanno sgonfiando le labbra a furia di parlare troppo. Anche le ciglia sembrano meno folte… Boh pure i denti vedo strani… Mi sa che la quarantena sta facendo uscire fuori la vera natura delle persone… Provvedi che dalle dirette che fai sembri un’altra. O perlomeno parla di altro che forse di conviene”, ha scritto il napoletano che ha tirato fuori quello che sta provando in questo momento. Prima di congedarsi e tornare alla sua vita, infine, Armando ha aggiunto un’ultima cosa come si legge nel post della pagina Gossip e Tv: “Avete barattato l’essere con l’apparire”. A chi saranno rivolte, dunque, le parole di Incarnato?





