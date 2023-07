Armando Incarnato si è fidanzato?/ Scoop dopo Uomini e Donne: “Esce da un mesetto con…”

Armando Incarnato, flirt in corso per il cavaliere di Uomini e Donne? L’indiscrezione

È tempo di vacanze per i protagonisti di Uomini e Donne, ma nonostante la pausa dalla registrazioni, le indiscrezioni e gli scoop sui volti noti del programma non mancano. L’ultimo riguarda Armando Incarnato, uno dei cavalieri più noti e discussi del dating show condotto da Maria De Filippi. Anche durante l’ultima edizione, Armando non è riuscito a trovare l’amore, uscendone dunque da single. Spifferi del web svelano però che il cavaliere starebbe frequentando qualcuno proprio in queste settimane.

Stando a quanto fa sapere l’esperto di gossip Amedeo Venza, Armando Incarnato frequenterebbe da circa un mese una donna. Tuttavia aggiunge che il cavaliere tornerà comunque a settembre al suo posto in studio, annunciando che questa sua frequentazione non è andata a buon fine.

“Armando Incarnato esce da un mesetto con la stessa persona”: lo scoop

“Praticamente Tananai di Uomini e Donne esce da un mesetto con la stessa persona, – scrive Venza nel suo post – ma a settembre tornerà in studio e dirà che quest’estate ha frequentato relativamente una persona ma non è andata.” Chiaramente quella di Venza è un’indiscrezione che va presa come tale, non essendoci a corredo prove o conferme ufficiali. Al momento Armando Incarnato non ha replicato allo scoop sul suo conto, che intanto comincia a prendere il volo sul web. Potrebbe tuttavia intervenire nelle prossime ore per dire la sua e magari smentire la voce lanciata.

