Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Lite con Lucrezia Comanducci: “Mi prendi per cu*o”

Lite a Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci. Tra il cavaliere napoletano e la giovane dama romana le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Di fronte all’annuncio di Maria De Filippi che le svela la presenza al suo fianco di un’altra donna con cui Armando è uscita, Lucrezia abbandona il centro dello studio visibilmente infastidita dalla scelta del cavaliere napoletano di frequentare altre donne nonostante la sua scelta di uscire unicamente con lui. “Mi stai mancando per rispetto. Questo dimostra che a te, di me, non frega niente. Mi stai prendendo per il cu*o. Invece di concentrarti su di me, esci con un’altra ragazza. Se ti piaccio focalizzati su di me”, spiega Lucrezia.

LUCREZIA COMANDUCCI CHIUDE CON ARMANDO INCARNATO?

Il feeling che c’era tra Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci sembra svanito nel nulla. “Mi hai conosciuto un bel po’, soprattutto caratterialmente e sai che non faccio le cose tanto per fare. Tu hai superato la paura delle telecamere perchè l’interesse nei miei confronti è forte o perchè sei sicura di poter vivere questo percorso? Sono sicuro che se dovesse arrivare un altro ragazzo che dovesse piacerti, tu cominceresti ad uscire con lui“, spiega Armando. “Io mi rapporterei agli altri sono se tra noi dovessi andare male perchè io sono venuta qua per te”, spiega ancora il cavaliere. “Io voglio sincerità da parte tua e tu non me la stai dando quindi se i presupposti sono questi io chiudo”, aggiunge ancora Lucrezia. “Balli con Michele?”, chiede Maria De Filippi a Lucrezia. “No, lui mi ha chiesto ancora il numero, ma a me non piace. Io sono venuta qua per Armando”, conclude Lucrezia.



