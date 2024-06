Armando Pugliese è morto/ Chi era l’attore e regista teatrale: il toccante addio di Elena Sofia Ricci

Chi è Armando Pugliese, celebre attore e regista morto a 76 anni: il ricordo di Elena Sofia Ricci

È morto all’età di 76 anni Armando Pugliese, celebre attore e regista teatrale che da anni combatteva contro una malattia. Ad annunciarlo è stata la collega e amica Elena Sofia Ricci, che ha spesso lavorato al suo fianco e che ha quindi voluto omaggiarlo con un ultimo e toccante saluto social.

“Non riesco a crederci! – ha esordito con dolore Elena Sofia Ricci nel suo messaggio, accompagnato da uno scatto che la mostra proprio insieme ad Armando Pugliese – Alla fine ce l’hai fatta! Sei stato mio maestro…mio padre … mio amico… da una vita. Un dono averti incontrato”. E ancora: “Sarà difficile senza di te. Ma ti porterò nell’anima per sempre! Grazie Armando mio! Tutto il teatro da oggi è orfano”, ha concluso, suscitando i tanti messaggi di cordoglio del web.

Armando Pugliese: la carriera e i successi

La carriera artistica e teatrale di Armando Pugliese ha inizio negli anni ’60, quando diventa allievo di Orazio Costa e Luca Ronconi presso l’Accademia di arte drammatica Silvio D’Amico. Parteciperà proprio insieme a loro alla messinscena dell’Orlando Furioso, ma l’amore per il teatro lo porterà poi ad incontrare Eduardo De Filippo e ad assimilare da lui importanti insegnamenti nella vita e nel lavoro. Dal 1970 al 1980 Pugliese lavora come regista per la Cooperativa Teatro Libero e porta in scena numerosi spettacoli di successo, come Il Barone Rampante, tratto dal romanzo di Italo Calvino, e Masaniello, scritto dallo stesso Pugliese insieme ad Elvio Porta. Quest’ultimo diventerà il suo spettacolo manifesto, che verrà poi esibito anche in altri teatri negli anni successivi della sua ricca e creativa carriera.

