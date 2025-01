Una storia vera, un racconto che certamente commuoverà milioni di telespettatori grazie alla performance di una magistrale Elena Sofia Ricci nel ruolo della protagonista. Questa sera – mercoledì 29 gennaio 2025 – Rai Uno propone in prima serata la storia di Giulia Spizzichino con il film La Farfalla Impazzita. L’opera, tratta dal libro scritto proprio dalla protagonista e da Roberto Riccardi, colpisce per il tema di fondo e per gli spunti di riflessione che non può non destare. Date le realtà storiche a corredo della trama, in molti sono curiosi di conoscere anche i dettagli riguardo la location La Farfalla Impazzita e dove è stato girato il film che prende spunto, anche dal punto di vista scenografico, da ruolo che hanno una reale attinenza con i fatti realmente accaduti.

La location La Farfalla Impazzita non poteva che essere la città di Roma nelle sue innumerevoli località simbolo alla base della storia narrata. Da Tivoli a Santa Marinella, questi alcuni dei punti di riferimento e delle zone urbane dove è stato girato il film con Elena Sofia Ricci – in onda questa sera, 29 gennaio 2025, su Rai Uno – ma spiccano diverse scene realizzate anche in una zona piuttosto lontana dalla capitale: il Trentino-Alto Adige.

Dove è stato girato La Farfalla Impazzita, la location: un viaggio tra i luoghi simbolo di Roma e non solo

Proprio in riferimento alle riprese in Trentino-Alto Adige per la location La Farfalla Impazzita spiccano le località di Merano e Senales Bolzano. Scelte fondamentali per rappresentare il quartiere tedesco e soprattutto la casa di Priebke, criminale nazista. Tornando invece a dove è stato girato il film a Roma, diverse sono le riprese che hanno come cornice il centro storico e i luoghi simbolo dell’area urbana in relazione ai fatti narrati. Medesimo discorso per Santa Marinella e per altre località simbolo come il Teatro Marcello e il ghetto ebraico. La casa della protagonista, Giulia Spizzichino – interpretata da Elena Sofia Ricci – è chiaramente situata in una zona strategica alla stregua di piazza Santiago del Cile e tra le vie Ruggero Fauro e Alberto Caroncini.